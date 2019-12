Maxi-Cosi Axiss

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het totale testoordeel voor dit zware zitje haalt bijna een goed. Kijk in de productvergelijker welke zitjes wel een goed Testoordeel halen.De zitschaal is naar links en rechts draaibaar in de richting van het autoportier om het plaatsen van het kind iets eenvoudiger te maken, maar op diverse gebruikspunten scoort dit zitje lager dan gemiddeld voor deze gewichtsklasse. Het voordeel van de 5-puntsgordel is dat het aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden.