Maxi-Cosi CabrioFix (2007)

Babyzitje met een redelijk, maar ondergemiddeld Testoordeel. Zitje is ook met een isofix-onderstel (EasyFix of FamilyFix) te gebruiken. Testoordeel is dan beduidend beter: met onderstel scoort het zitje een stuk beter, met name met het EasyFix onderstel. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.