Maxi-Cosi CabrioFix met EasyFix onderstel (2007)

Goede kwaliteit zitje als het in combinatie met isofix-onderstel wordt gebruikt. Zitje is ook zonder isofix onderstel te gebruiken met autogordels, maar presteert dan duidelijk minder goed. Het zitje kan eenvoudig en stabiel in de Isofix basis vastgezet worden. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.