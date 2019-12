Maxi-Cosi Pebble

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Geen onaardig babyzitje, maar scoort duidelijk beter wanneer je het zitje gebruikt in combinatie met het 2Way Fix- of FamilyFix onderstel Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt