Mutsy Safe 2 Go

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Redelijk, maar ondergemiddeld, scorend babyzitje met tekortkomingen in bescherming bij botsingen van opzij. Gordelgeleidingspunten deels bedekt door slecht passende bekleding. Onpraktisch: het handvat moet in de auto ingeklapt worden. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.