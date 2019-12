Recaro Start (2.0, nieuw model)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Nieuw model van de Recaro Start met veranderde zijsteunen, maar scoort niet beter (zelfs iets slechter) op bescherming bij een botsing van opzij. Hoge botskrachten in de frontale botsing limiteren het testresultaat. Verstellen van de hoofdsteun van het zitje is ingewikkeld. In een aantal gevallen kan de stabiliteit verbeterd worden door de autohoofdsteunen om te draaien of te verwijderen.