Recaro Young Expert Plus met Recaro isofix onderstel

Redelijk presterend Isofix zitje. Redelijk kans op onjuist gebruik van het zitje. Kijk in de productvergelijker welke zitjes in deze gewichtsklasse een hoger Testoordeel behalen. Kan ook met de 3-puntsgordel worden gebruikt, maar dan zijn de resultaten slechter. Isofix alleen toegestaan in door de fabrikant in een lijst genoemde auto's.