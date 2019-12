Recaro Young Profi Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyzitje met gemiddeld Testoordeel binnen de groep 0+ zitjes met gordelbevestiging. Zitje is ook met een isofix onderstel te gebruiken. Testoordeel is in dat geval hoger, zie productvergelijker. Overstappen naar een zitje in de volgende groep is pas nodig wanneer het hoofd van het kind boven de schaal van het zitje uitsteekt.