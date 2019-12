STM Storchenmuhle Starlight SP

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het idee om met één zitje meerdere gewichtsgroepen af te dekken is weliswaar goed, het resultaat daarentegen is een compromis met tekortkomingen in alle groepen. Het voordeel van de 5-puntsgordel is dat het aan te passen is aan verschillende hoogtes zonder dat de gordels losgemaakt hoeven te worden. In een aantal gevallen kan de stabiliteit verbeterd worden door de autohoofdsteunen om te draaien of te verwijderen.