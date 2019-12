Vivitta Jan

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gemiddeld scorend voorwaarst gericht zitje, makkelijk in het gebruik. Voor kinderen van 15-36kg die met de autogordel worden vastgezet. Voor grotere kinderen biedt het zitje niet zoveel ruimte. Staat in sommige gevallen stabieler wanneer de hoofdsteun van de autostoel is weggehaald. Niet zo praktisch: valt om wanneer het op de vloer wordt gezet.