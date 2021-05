Stoelverhoger: met of zonder rugleuning?

Vanaf 15 kg of ongeveer 3 jaar zijn er autostoeltjes waarbij je je kind met de autogordel vastzet. Dit zijn groep 2/3-zitjes die ook wel autostoelverhoger of zittingverhoger worden genoemd omdat de rugleuning vaak afneembaar is.

Stoelverhoger veiliger met rugleuning

Uit onze tests blijkt dat het gebruik van een autostoelverhoger mét rugleuning veel veiliger is dan zonder. Vooral bij een botsing van opzij maakt een rugleuning, bij voorkeur met zijsteunen (sidewings), een groot verschil.

In Nederland zijn kinderen verplicht tot 1,35 meter een autostoeltje te gebruiken. Kies er het liefst een met een in hoogte verstelbare rugleuning en zijsteunen. Wil je kind echt niet of past hij gewoonweg niet meer in het stoeltje? Dan is het gebruik van een autostoelverhoger zonder rugleuning wel veiliger dan helemaal niets te gebruiken. Zonder stoelverhoger zit je kind te laag. Als de autogordel bijvoorbeeld over de hals loopt in plaats van over de schouder, of over de buik in plaats van de heupen, loopt je kind grote risico's bij een botsing.

Vanaf februari 2017 worden zittingverhogers alleen nog maar goedgekeurd voor kinderen groter dan 125 cm en zwaarder dan 22 kg.

Let op: in het buitenland gelden soms andere regels voor het gebruik van kinderzitjes. Zo moeten in Duitsland kinderen tot 1,50 meter een kinderzitje of autostoelverhoger gebruiken.

