Test: autostoeltje met schadelijke stoffen in najaarstest 2019

Update 22 november 2019

In onderstaand nieuwsbericht schreven we recent dat in de Uppababy Mesa een aanzienlijke hoeveelheid van de schadelijke stof 'TCPP' (een vanuit gezondheidsoogpunt ongewenste brandvertrager) zit. Hierdoor scoorde het stoeltje een onvoldoende, ondanks de goede bescherming die het biedt in botsingen.

Uppababy was het niet eens met onze bevindingen en benadrukte dat zij erop toezien dat producten die op het vasteland van Europa verkocht worden geen TCPP bevatten. De stoeltjes die voor de test werden gebruikt waren in Engeland gekocht door onze Britse zusterorganisatie. Uppababy gaf toe dat brandvertragers aanwezig zijn in producten voor de Britse markt. Die zijn nodig om te voldoen aan aanvullende lokaal opgelegde wettelijke eisen.

We hebben daarop extra stoeltjes die niet in Engeland zijn gekocht op de aanwezigheid van TCPP onderzocht. Deze blijken inderdaad deze stof niet te bevatten. Op grond van dit resultaat is de beoordeling van de 2 Uppababy stoeltjes aangepast. Eigenschappen als bescherming bij botsingen en bruikbaarheid bepalen nu de eindoordelen die nu dik voldoende zijn.

Nieuwe merken

Van 2 nieuwe merken - Swandoo en Uppababy - hebben we een babyzitje getest. De Swandoo Albert presteert prima in de botsproeven. Dit stoeltje is (nog) niet verkrijgbaar in Nederland, maar we verwachten dat dit niet lang meer duurt.

Opnieuw schadelijke stoffen aangetroffen

De Uppababy Mesa beschermt je kindje goed in botsingen. Maar in de stoelhoes werd een flinke hoeveelheid van de schadelijke stof 'TCPP' (een brandvertrager) aangetroffen. Uppababy vocht dit resultaat aan met argumenten die voor ons reden waren het stoeltje opnieuw te testen en het testresultaat op te schorten.

In de bekleding van het geteste babyzitje van Hauck, de iPro Baby hebben we de schadelijke stof 'naftaleen' aangetroffen, waardoor ook dit stoeltje een onvoldoende scoort. Maar ook kwam dit stoeltje - getest op een Isofix onderstel - aan één kant los van het onderstel in de frontale botsing.

Veiligheid boven alles

De BeSafe iZi Kid X3 is een achteruitkijkend stoeltje voor peuters van 1,5 tot ongeveer 4 jaar. Bij de botsproeven blijkt weer eens dat dit concept de veiligste oplossing voor je kind is, met name in de frontale botsing.

Losneembare rugleuning

Van Britax Römer testten we de zoveelste variant van de Kidfix, de Britax Römer Kidfix2 S. Dit is een stoeltje voor grotere kinderen vanaf een jaar of 4. Het is het enige stoeltje waarvan de rugleuning eraf gehaald kan worden.

Het zitkussen kan los worden gebruikt. Dit kan alleen als het kind groter dan 125 cm is. De bescherming die de rugleuning biedt gaat dan verloren, vooral in botsingen van opzij. Daardoor krijgt dit stoeltje een wat laag Testoordeel. Maar zo'n losse zittingverhoger biedt nog altijd meer veiligheid dan wanneer je kind helemaal geen zitje heeft.

13 accessoires getest

In het dagelijks gebruik loop je vaak aan tegen zaken als kinderen die zich uit het harnasje wurmen, de autogordel losmaken of in slaap vallen in een vervelende houding. Er zijn allerlei accessoires te koop om dit soort problemen op te lossen. Wij bekeken er 13.

Koop niet zomaar accessoires

Bedenk dat je aan autostoeltjes niet te veel kunt rommelen omdat de wettelijke goedkeuringseisen erg strikt zijn. In het uiterste geval kunnen bij een ongeval sommige accessoires de kans op letsel vergroten en/of problemen met de verzekeraar opleveren.

Slechts 3 van de 13 positief

We bekeken aantal accessoires en slechts 3 ervan krijgen een min of meer positief oordeel:

Met een '5 Point Plus Anti Escape-systeem' in een stoeltje is het nauwelijks mogelijk voor een kind om zich uit het harnasje wurmen.

Er zijn diverse soorten kussentjes te koop om het hoofd van je kind tijdens een tukje te ondersteunen. Die kunnen los zijn of met klitteband aan het stoeltje vastgemaakt. Bijzonder is de NapUp-hoofdband die het kinderhoofdje op zijn plaats houdt en wordt bevestigd aan het stoeltje. Het kan en het werkt, maar het is maar zeer de vraag of het kind er blij mee is.

In de winter is een warme voetenzak voor baby-autostoeltjes een goed alternatief voor dikke kleding. Het voordeel is dat het harnasje altijd strak kan worden aangetrokken voor optimale bescherming.

