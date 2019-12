Test kinderzitjes voorjaar 2019

Nieuws|Dit voorjaar zijn er weer 32 nieuwe autostoeltjes getest, waarvan 16 verkrijgbaar in Nederland. Twee autostoeltjes bezweken in onze botsproef en 2 anderen stelden teleur. Gelukkig hebben de andere 28 stoeltjes het er beter vanaf gebracht.

De belangrijkste uitkomst van de halfjaarlijkse test hebben we op 4 april al los gepubliceerd: 2 stoeltjes bezweken in de frontale botsing. De meeste overige stoeltjes in deze test deden het gelukkig een stuk beter. Twee stelden helaas teleur: de Britax Römer Max-Way Plus omdat het gebruiksgemak achterblijft en de MaxiCosi Tobifix vanwege de aanwezigheid van ongewenste stoffen in de bekleding. Opvallende nieuwkomer is de MaxiCosi Jade.

Hoogtepunten uit de test

Een opvallend nieuw stoeltje – of eigenlijk: wiegje – in de test is de Maxi-Cosi Jade. Daarin ligt het kindje plat en dwars op de rijrichting van de auto, waardoor 2 zitplaatsen in beslag genomen worden. Het staat op een isofix onderstel en beschermt goed. De gebruiksduur is beperkt, voor kinderen tot 70 cm. Voor grotere kinderen kan een vervolgstoeltje op het Isofix onderstel geplaatst worden, bijvoorbeeld de Maxi-Cosi Pearl Pro voor kinderen van 67 tot 105 cm.

Twijfel je nog over een autostoel of een reiswieg? Lees meer.

Steeds meer variaties

Overigens wordt het aanbod van stoeltjes voor consumenten steeds onoverzichtelijker omdat fabrikanten steeds meer variaties van modellen op de markt brengen. Vaak gaat het om kleine aanpassingen en toevoegingen, die nauwelijks invloed zullen hebben op de testresultaten.

Achterblijvers

De Britax Römer Max-Way Plus is een stoel die alleen achteruitkijkend kan worden gebruikt en die geschikt is voor kinderen tot 25 kg. De stoel beschermt goed in botsingen maar schiet tekort in gebruiksgemak. Het plaatsen en vastzetten met de autogordel en aanvullende spanbanden is omslachtig en de (lig)stand is dan niet meer te veranderen.

De stoelhoes van de MaxiCosi Tobifix bevat een hoge concentratie van de zogenaamde brandvertrager TCPP. Dit is hoger dan de norm voor speelgoed toestaat, vandaar het lage Testoordeel.

Waarschuwingssystemen

We bekeken ook een aantal producten die ouders helpen herinneren hun kinderen niet – bewust of onbewust – alleen in de auto achter te laten. Vooral op zonnige dagen loopt de temperatuur in een stilstaande auto snel op met het risico dat kinderen oververhit raken met soms tragische gevolgen. In Italië worden daarom waarschuwingssystemen vanaf de herfst 2019 verplicht, ook voor buitenlandse toeristen met een huurauto.

Lees meer over waarschuwingssystemen.

Lees ook: