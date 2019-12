Aegon investeert niet in maatschappelijk beleid

Dikke onvoldoendes

Vorig jaar haalde de verzekeraar ook dikke onvoldoendes op de verschillende maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, gezondheid, natuur, mensenrechten en dierenwelzijn. ‘Het lukt Aegon niet of nauwelijks om belangrijke duurzaamheidsprincipes in het groepsbeleid op te nemen. Hierdoor raakt de verzekeraar alsmaar verder achterop in onze vergelijking op maatschappelijk verantwoord ondernemen’, zegt Titus Bolten van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Gelukkig scoort Aegon niet op alle vlakken slecht. In een onderzoek van de Consumentenbond naar de klanttevredenheid van verzekerden (2016) en klantenservices van schadeverzekeraars (2017) haalde de verzekeraar betere cijfers.

Verbeteringen

Achmea, Allianz, ASR, Nationale-Nederlanden, Loyalis en Vivat deden het een stuk beter met hun beleggingsbeleid. APG, moederconcern van levensverzekeraar Loyalis, voerde de meeste beleidsverbeteringen door. Zo eist APG nu van voedselproducerende bedrijven, waarin het voor eigen rekening belegt, dat zij geen land of water van lokale gemeenschappen afpakken. ASR verbeterde het klimaatbeleid en meet het eigen aandeel in de CO2-uitstoot van alle bedrijven waarin zij belegt. Allianz verlangt nu bijvoorbeeld van bedrijven, waarin zij belegt, dat zij beschadiging van natuurgebieden voorkomen.

Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer kijkt sinds 2013 naar het beleggingsbeleid van grote Nederlandse verzekeraars via 21 maatschappelijke thema’s. Initiatiefnemers komen uit een samenwerking tussen Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt het beleid van banken op het gebied van bonussen en maatschappelijke thema’s.

Praat mee

