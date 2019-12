Aegon trekt stekker uit CarKroodle

Nieuws|Verzekeraar Aegon is per november gestopt met het aanbieden van de rijstijlverzekering CarKroodle, vanwege gebrek aan succes.

Rijstijlverzekering geen succes

Bij deze online autoverzekering werd je rijgedrag gemeten via een zogenoemde OBD-stick en kon je korting op je premie verdienen. De woordvoerder van Aegon meldt ons: ‘Bij innovatie hoort dat je zaken probeert en als het niet werkt of lukt, je ook durft te stoppen, hoe pijnlijk ook.’

In onze eerste indruk over CarKroodle van juni 2016 spraken wij ons kritisch uit over de privacy.

Rijstijlverzekeringen schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond, maar het succes ervan lijkt toch wat overschat. Eerder dit jaar stopte verzekeraar Allsecur ook al met de rijstijlverzekering myJINI.

Bestaande klanten

Op dit moment worden geen nieuwe klanten aangenomen. Klanten die al een rijstijlpolis bij CarKroodle hebben lopen, zijn per 1 november 2017 ondergebracht bij een autoverzekering van Aegon met nieuwe voorwaarden. Hiermee vervalt ook de rijgedragkorting op de premie.

Indien je als bestaande klant niet mee wil verhuizen naar Aegon, dan kun je de autoverzekering beëindigen en overstappen.

