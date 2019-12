Eerste indruk|Autoverzekeraar Allsecur lanceerde eind september Pechhulp on demand: losse pechhulp (zonder abonnement ) die je via een app kunt inschakelen. Is deze dienst interessant voor iedere auto? Wij onderzoeken wat de voor- en nadelen van pechhulp on demand zijn.

Conclusie

Allsecur lanceerde recent als tweede aanbieder losse pechhulp via een app, tegen een wat lagere prijs dan concurrent RoadGuard en met dekking in Europa. Interessant, maar nog steeds alleen als je niet in een oud barrel rijdt en weinig pech verwacht. Ook is de hulp puur voor pech en krijg je bijvoorbeeld geen vervangend vervoer. Dit houdt de kosten misschien laag, maar is wel een flink nadeel ten opzichte van een pechhulpverzekering. Zo ontbreken er meer dekkingen.

Voordelen

Je zit niet aan een abonnement vast.

De pechhulp is voor Nederland (inclusief de eigen woonplaats) én Europa. Je krijgt ook advies en bemiddeling bij niet-gedekte hulp.

Annuleren van de pechhulp is kosteloos, je zit dus echt nergens aan vast.

Nadelen

Je bent aangewezen op de smartphone; bij een lege batterij kun je geen pechhulp inschakelen. Heb je geen of een slechte internetverbinding? Dan kun je ook bellen.

Ontbrekende dekkingen: je krijgt onder andere geen vervangend vervoer of noodzakelijke hotelovernachting en stallingskosten. Deze dekkingen zijn er wel bij de doorsnee pechhulpverzekeringen.

De prijs is lager dan die van RoadGuard, maar losse pechhulp is nog steeds niet goedkoop. En dus echt alleen geschikt voor automobilisten die weinig pech verwachten.

Wat is Allsecur Pechhulp on demand

Eind september lanceerde Autoverzekeraar Allsecur Pechhulp on demand: losse pechhulp (zonder abonnement) die je via een app kunt inschakelen. Volgens de autoverzekeraar hebben autobezitters maar eens in de 5 jaar pech (volgens onderzoek van onderzoeksbureau Gfk). Via de app krijg je pechhulp tegen een vast tarief dat afhankelijk is van het soort pech, variërend van €65 tot €120. Je kunt in Nederland én Europa gebruikmaken van de pechhulp.

Met het initiatief zegt Allsecur de markt 'wakker te schudden’, maar een soortgelijke dienst werd eerder dit jaar al gelanceerd door Centraal Beheer: RoadGuard. Volgens Allsecur hebben al 10.000 mensen de app gedownload en zijn inmiddels bijna 100 gestrande automobilisten weer op weg geholpen. Naast Pechhulp on demand blijft de verzekeraar pechhulpdekking bij de autoverzekering aanbieden.

Hoe werkt het

Je kunt de gratis app alleen met iOS en Android (versie 4.2 of hoger) smartphones gebruiken. Met de app of via de website kun je direct en 24 uur per dag pechhulp inroepen voor starthulp, reparatie ter plaatse of transport van de auto.

Je ziet vooraf de prijs, welke monteur onderweg is en hoe lang het gaat duren voor deze er is. Gemiddeld is dit volgens Allsecur zo’n 35 minuten. Je betaalt direct met je pinpas voor de hulp. Lukt dit niet, dan krijg je achteraf een factuur.

Hulp inschakelen is erg eenvoudig, meteen weer annuleren is even gemakkelijk. 'Ook als de auto het bijvoorbeeld opeens wel weer doet, of je een andere oplossing hebt gevonden', licht een woordvoerder toe.

Er staat in de voorwaarden dat de 'meest actuele voorwaarden' van toepassing zijn op het moment dat je gebruikmaakt van de pechhulp. Dat is misschien logisch, maar die ga je bij pech niet nog even lezen voor je om hulp vraagt. Ga je dus op vakantie of op reis, print dan de voorwaarden nog even uit als je van plan bent Allsecur on demand te gebruiken bij eventuele pech.

Waar werkt het

Allsecur is onderdeel van Allianz en maakt voor de pechhulp gebruik van het netwerk van Allianz Global Assistance in Nederland en Europa. Je krijgt ook hulp bij pech in de woonplaats; bij sommige pechhulpdiensten moet je dit apart meeverzekeren. Verder krijg je overal in Nederland hulp, op Vlieland en Schiermonnikoog na. Hulp in Europa is meteen een belangrijk voordeel ten opzichte van de app RoadGuard, die alleen pechhulp in Nederland biedt.

Naast de genoemde pechhulp (zie alinea 'Kosten en hulp') kun je voor andere hulp in het buitenland bellen voor advies en coördinatie van de hulp. Denk aan bijvoorbeeld hulp met vervangend vervoer, reiskosten, hotelovernachtingen en aanvullende reparaties. Dat kan handig zijn, als je de taal van het land niet beheerst of de kosten te hoog vindt.

Kosten en hulp

Er zijn 3 kostenposten voor hulp in Nederland:

Starthulp: €65 Reparatie of hulp ter plaatse: €90 Verkeerde brandstof en transport naar een garage: €120

In Europa kost hulp in alle gevallen €225. Dit staat niet duidelijk in de voorwaarden, maar alleen op de website. Allsecur laat ons weten dat dit is aangepast voor een nieuwe release van de app.

De prepaid pechhulp van Allsecur is in goedkoper dan die van concurrent RoadGuard (€100 tot €125), al zegt dat natuurlijk niets over de kwaliteit van de pechhulp. Ter vergelijking van de kosten: voor een Wegenwacht-abonnement van ANWB (standaardpakketten) betaal je jaarlijks €95 voor hulp in Nederland tot €145 in Europa. Dan heb je naast pechhulp met vervangend vervoer ook nog een lidmaatschap met allerlei extraatjes.

Dekking: welke pechhulp

De pechhulp bestaat uit:

Starthulp: als de auto niet start door te weinig vermogen of een lege accu. Reparatie ter plaatse: dit omschrijft Allsecur als hulp wanneer je de auto niet meer aan de praat krijgt of je niet meer verder mag rijden door een waarschuwingslampje. Ook jezelf buitensluiten (de auto niet meer in kunnen door bijvoorbeeld verloren sleutels), een lekke band, een lege brandstoftank en een kapotte accu vallen onder de hulp. Verder kun je hulp krijgen bij het vervoer van de auto naar een garage. Als de auto niet binnen 45 minuten gerepareerd kan worden, dan wordt deze naar een adres in Nederland vervoerd. Dit moet wel binnen 25 kilometer zijn van waar de pech plaatsvindt, daarboven zijn de extra kosten €3,50 per kilometer. Je betaalt hetzelfde (€120) voor transport als voor hulp bij het tanken van verkeerde brandstof.

Er zit geen jaarlijks maximum aan de pechhulp, zoals vaak het geval is. Je kunt hier dus onbeperkt gebruik van maken en betaalt per aanvraag.

Geen dekking (uitsluitingen)

Er is géén dekking voor:

Vervangend vervoer en vervoer van inzittenden als de auto wordt weggesleept.

Hotelovernachtingen

Transport van het voertuig naar Nederland.

Bij verkeerdgetankte brandstof zijn de kosten voor het afpompen en afvoeren van brandstof niet gedekt.

Verder is er geen dekking voor taxivervoer, het toezenden van onderdelen, terugreizen naar Nederland of doorreizen naar de bestemming en een (indien noodzakelijk) vervangende chauffeur. Deze dekkingen hebben veel pechhulpverzekeringen wél.

Kosten voor onderdelen, zoals de accu, zijn altijd voor eigen rekening. De hulp is er verder alleen voor personenauto’s, voor pech met een elektrische fiets of scootmobiel moet je iets anders verzinnen. Ook krijg je je géén hulp bij pech aan alleen een aanhanger, alleen als er ook pech is aan de auto zelf. Verder is er bij pech nooit hulp bij overmacht en een van buitenkomende oorzaak (zoals een botsing), dat valt onder de autoverzekering. Allsecur zegt pech door slecht onderhoud van de auto wel te dekken. Bij pechhulpverzekeringen is dit normaal gesproken uitgesloten.

Privacy

Bij het installeren van de app valt te lezen dat deze toegang heeft tot de precieze locatie van je mobiele telefoon, telefoonverbinding en gegevens van internet. Volgens de privacyverklaring gebruikt moedermaatschappij Allianz Benelux je gegevens onder meer voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en marketingactiviteiten, zoals reclame over een nieuw product, wat omschreven wordt als 'informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn'.

Hier kun je je overigens altijd voor afmelden bij het bedrijf. Wil je niet ineens reclame ontvangen, dan kun je op basis van artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens, aangeven bezwaar te maken tegen de verwerking.

Ook staat er, zoals in veel privacyverklaringen het geval is, dat je door gebruik te maken van de website en dienst toestemming geeft aan Allianz Global Assistance en Allsecur om je persoonsgegevens te gebruiken. Maar ook aan 'door ons geselecteerde derden', voor de omschreven doeleinden. Bij navraag blijken dit de pechhulpverleners te zijn.

