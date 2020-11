Autoverzekering en corona: (bespaar)tips

Tijdens de eerste coronagolf was het stiller op de weg. Later nam autogebruik juist weer toe, zoals voor (vakantie)reizen en om openbaar vervoer te mijden. Waar moet je op letten bij je autoverzekering in coronatijden?

Vraag om lagere premie

Het aantal verzekeringsclaims neemt af. Volgens De Nederlandse Bank (DNB) zelfs met 5% in het tweede kwartaal van 2020.

In Frankrijk en Groot-Brittannië gingen de premies al fors omlaag of kregen bestuurders extra korting. Maar in Nederland zijn verzekeraars niet happig op een premieverlaging. Dit zou te vroeg zijn, omdat verzekeraars premies op schadecijfers over een langere periode baseren.

Promovendum verlaagde zijn premies wel 2 maanden met 10%. Deze verzekeraar is geen lid van het Verbond van Verzekeraars. Ga na bij jouw verzekeraar of de premie omlaag kan.

Tip: kijk wat je bij andere verzekeraars kwijt bent en confronteer je eigen verzekeraar daarmee. Mogelijk verlaagt je verzekeraar de premie hierdoor.

Pas kilometers aan

Rijd je nu minder, bijvoorbeeld omdat je thuiswerkt, laat dit de verzekeraar dan weten. Mogelijk scheelt dit in verzekeringspremie. Ruim tweederde van autoverzekeraars neemt het jaarlijks aantal kilometers namelijk mee in de premieberekening. Ga je weer meer rijden, geef dit dan ook door.

Verzekeraars die de jaarlijkse kilometers wel meenemen voor de premie:

a.s.r.

ABN Amro

Allianz Direct

Ditzo

Hema

ING

InShared

Kilometerverzekering

Lancyr

Nationale-Nederlanden

Ohra

Unigarant

United Insurance

Univé

Vereniging Eigen Huis

Verzekeraars die de kilometers niet meenemen voor de premie:

Aegon

ANWB

Centraal Beheer

FBTO

de Goudse

Interpolis

Klaverblad

Provovendum

SNS

ZLM

Aanpassen kilometers bij private lease

Rijd je een (private) leaseauto, check dan of het aanpassen van het aantal kilometers in kosten scheelt. Bij private lease spreek je vooraf het aantal kilometers per jaar af via een kilometerbundel. Is de leasemaatschappij aangesloten bij het Keurmerk Private Lease? Dit keurmerk bepaalt dat op de einddatum de betaalde meerkilometers worden verrekend met de minderkilometers.

Overweeg lagere dekking

Overweeg ook aanpassing van de dekking van je autoverzekering om te besparen. Zeker als je een oudere auto hebt en je nu veel minder rijdt. De premie voor een uitgebreidere dekking staat dan vaak niet meer in verhouding tot de autowaarde. Check de autowaarde via de koerslijst van ANWB/Bovag.

Aanpassen naar een lagere dekking kan bij sommige verzekeraars alleen aan het einde van de contractperiode. Dit is soms pas na 1 jaar. Maar soms kan het ook tussentijds.

Meer over de autoverzekering en dekkingen.

Pechhulp

Sommige mensen rijden juist meer vanwege corona. Zoals voor vakanties en om het openbaar vervoer te mijden. Meer mensen gaan op vakantie in Nederland. Let erop dat je bij de pechhulp ook woonplaatsdekking hebt. Die zit er vaak niet standaard bij.

Reis je naar een gebied waar plotseling een negatief reisadvies geldt? Dan ben je niet altijd zeker van pechhulp. Dit kan per verzekeraar verschillen. Bij Centraal Beheer en FBTO geldt geen pechhulpdekking als je naar een gebied reist met code oranje of rood. Ga je niet meer naar het buitenland, zet dan internationale pechhulp stop.

Lees onze tips bij het kiezen van pechhulp.

Auto lang ongebruikt: kenteken schorsen

Gebruik je de auto een lange periode niet? Dan kun je het kenteken schorsen via de RDW. Dit kost wel geld. Voor auto's tot 15 jaar oud kost dit minimaal €73,10 en voor oudere auto's €24,10. Hierna stopt automatisch de APK-plicht, verzekeringsplicht en motorrijtuigenbelasting. Met een geschorst kenteken mag je niet rijden. Ook mag de auto niet op de openbare weg staan.

Tijdens de schorsingsperiode kun je de verzekering ook tijdelijk stopzetten via de autoverzekeraar. Je casco autoverzekering laten doorlopen kan ook. Je blijft dan verzekerd voor schade door onder andere inbraak, storm en brand. Met een volledig cascodekking ben je ook verzekerd voor bijvoorbeeld vandalisme.

Meer over de autoverzekering (tijdelijk) stopzetten.

Coulance bij verlopen rijbewijs

Vanwege beperkte capaciteit bij de gemeente is het verlengen van rijbewijzen lastig. Verloopt je rijbewijs tussen 1 februari en 30 november 2020? Dan is deze 9 maanden langer geldig vanaf de dag dat het verloopt. Je krijgt dan geen boete bij controle en de verzekeringsdekking blijft geldig. Dit geldt voor alle Europese rijbewijzen. Ook als ze maar 1 tot 3 jaar geldig zijn (zoals vanwege medische redenen).

Bestuurders van 75 jaar of ouder met een tijdelijke rijbewijsverlenging kunnen hierdoor ook in Europa blijven rijden.

Meer over corona en verlopen rijbewijzen.

