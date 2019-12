Dekking autoverzekering in buitenland

Ga je met je auto naar het buitenland? Je Nederlandse autoverzekering biedt gelukkig dekking in de landen die onder de EU vallen. Check voor je vertrekt waarvoor je precies wel en niet verzekerd bent tijdens je reis. Krijg je te maken met autopech of een ongeval met de auto in het buitenland, dan is het goed te weten waar je terecht kunt voor hulp.

Autoverzekering geldig in buitenland: groene kaart meenemen

Bij het afsluiten van je autoverzekering stuurt je autoverzekeraar automatisch de groene kaart op. Op je groene kaart staat een overzicht van landen waarvoor je autoverzekering geldig is. Kom je in een land waarvoor je autoverzekering geen dekking biedt, sluit dan een tijdelijke autoverzekering af. Dit kun je vaak aan de grens regelen.

Wist je dat je voor een caravan of aanhanger met eigen kenteken niet in Nederland maar wel in bijna alle landen een aparte groene kaart nodig hebt?

Lees meer over de groene kaart

Met de auto naar het buitenland

Er is nog een reden waarom het slim is om voor je in de auto stapt op weg naar het buitenland na te gaan door welke landen je gaat rijden. Er zijn namelijk verschillende eisen per land aan wat je verplicht moet meenemen in de auto. Soms geldt dit voor de eigen auto, soms voor een auto die je ter plaatse huurt. Meestal zijn een gevarendriehoek en veiligheidsvestje verplicht.

Pech of ongeval met de auto op reis

Heb je een WA-verzekering of beperkt cascoverzekering? Dan moet je vaak zelf achter een vergoeding aan via de tegenpartij als je door hem schade oploopt. Wanneer het ongeval in het buitenland plaatsvindt, kan dit lastig zijn.

Een aanvullende rechtsbijstandsdekking (of verkeersrechtsbijstand) bij de auto- of reisverzekering of een losse rechtsbijstandverzekering helpt bij het claimen van schade in het buitenland. Dit is vooral van belang als je geen allriskpolis hebt.

Lees ook: