Bundelz: prepaid autoverzekering

Eerste indruk|Bundelz is een prepaid autoverzekering waarbij je alleen betaalt per bundel kilometers. Dat concept is niet helemaal nieuw, maar wel voordelig voor wie weinig rijdt.

Update 18 juni 2019: voorwaarden gewijzigd

Bundelz laat weten de voorwaarden flink te hebben verbeterd. De verzekering is in positieve zin aangepast en uitgebreid. We zetten de wijzigingen en nieuwe diensten voor je op een rij:

Een persoonlijke bundelprijs in plaats van standaard bundelprijzen.

Maximale cataloguswaarde is verhoogd van €30.000 naar €75.000.

Eenmalige aansluitkosten zijn gestegen van €20 naar €35.

Minimaal 0 schadevrije jaren.

Eigen risico is verlaagd van €500 naar €150. Kies je voor een niet-aangesloten garage, dan is het eigen risico €550.

Onbeperkt aantal kilometers per jaar.

Nieuwe onderdelen:

Je kunt nu ook een Schadeverzekering Inzittenden afsluiten voor €5 per 1000 km.

Als klant kun je kosteloos gebruik maken van de overstapservice.

Via de Bundelz-app kun je je kilometertegoed bijhouden.

De kilometerteller is van TomTom en houdt geen locatiegegevens bij.

Lukt het niet de kilometerteller te plaatsen, dan kan dit gratis met de Kwikfit-service.

De aanpassingen zijn niet verwerkt in de onderstaande tekst. Hieronder lees je de eerste indruk van augustus 2017.

Conclusie

Bij de Bundelz-autoverzekering van Nationale-Nederlanden betaal je in bundels van 1000 kilometer. Een kastje dat je in de auto plaatst, houdt je gereden kilometers bij. De polis is voordelig voor wie nauwelijks rijdt of een tweede auto heeft, maar het eigen risico is fors.

Bundelz: voor af & toe-rijders

Gemiddeld rijdt een Nederlandse auto jaarlijks circa 13.000 kilometer. Verzekeraar Nationale-Nederlanden richt zich, in nauwe samenwerking met telecombedrijf Vodafone, met Bundelz op ‘af & toe-rijders’. Ofwel, automobilisten die per week zo’n 100 kilometer rijden en per jaar maximaal 7000 kilometer. Het kan ook gaan om een tweede auto.

Niet voor jongeren

Voorlopig kunnen alleen 30-plussers met minimaal 8 schadevrije jaren de verzekering gebruiken. Ook mag de cataloguswaarde van de auto niet hoger zijn dan €75.000. Nationale-Nederlanden licht toe dat ze met een kleine doelgroep Bundelz wil beginnen en uit de proef wil leren of deze uitgebreid kan worden.

Tarieven per bundel kilometers

Bij Bundelz betaal je geen premie maar koop je jaarlijks maximaal 7 bundels van 1000 kilometer per bundel. Je betaalt €50 voor een WA-bundel en €70 voor een casco-bundel, inclusief assurantiebelasting. Daarnaast betaal je eenmalig aansluitkosten van €20. De dekking kan tussentijds worden gewijzigd. Maandelijks krijg je per e-mail een update van je saldo en tussendoor via een sms-bericht.

Goedkoper of niet?

Is Bundelz echt voordeliger dan een doorsnee autoverzekering? Voor een simpele prijsvergelijking nemen we een willekeurige 35-jarige Volkswagen Polo-bezitter uit Den Haag die tot 7500 kilometer rijdt.

Volgens onze vergelijker is deze verzekerde minimaal €17 per maand kwijt voor WA-dekking, ofwel €200 per jaar. Allriskdekking kost jaarlijks ruim €400.

Rijd je daadwerkelijk 7000 kilometer, dan is Bundelz duurder: je betaalt daar dan €350 per jaar voor WA- en €490 voor allriskdekking.

Rijd je jaarlijks maximaal zo'n 3500 kilometer, dan ben je met Bundelz al snel voordeliger uit. Daar is de verzekering dan ook voor bedoeld.

Een prijsvergelijking kun je ook op de website van Bundelz maken, na invoer van je huidige maandpremie.

Fors eigen risico

Het eigen risico bij Bundelz is fors bij de casco autoverzekering, namelijk standaard €150 voor ruitschade en andere schades. Je betaalt dit bedrag dus zelf als je ruitschade hebt of schade aan je auto die je zelf hebt veroorzaakt.

Laat je de schade herstellen door een niet bij de verzekeraar aangesloten garage, dan betaal je nog meer. Het eigen risico is dan €550 voor alle soorten schade.

WA- of volledig cascodekking

Je kunt alleen een WA- of volledig cascodekking (allrisk) afsluiten bij Bundelz, geen WA Plus of beperkt casco. De voorwaarden zijn gebaseerd op die van de Nationale-Nederlanden-autoverzekering. Bundelz heeft geen extra dekkingen, zoals rechtsbijstand.

Met de allriskdekking is er een nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling van 2 jaar. Je krijgt bij diefstal en totaalverlies dan de nieuwwaarde of aanschafwaarde (bij een tweedehandsauto) uitgekeerd.

Overstappen en opzeggen

Rijd je meer dan 7000 kilometer per jaar, dan krijg je een aanbod om over te stappen naar een reguliere verzekering. Bundelz zal de verzekering bij overschrijding ervan niet stoppen, maar wel aandringen op een overstap.

Maak je je kilometerbundel niet op, dan ben je ze na 12 maanden kwijt: de geldigheid is 1 jaar. Als je bijna door je bundel heen bent, ontvang je een bericht en wordt de bundel automatisch verlengd.

Stopzetten van Bundelz kan binnen 7 dagen per e-mail. Je krijgt bij tussentijds opzeggen het resterende bedrag van je bundel teruggestort.

Privacy

Bundelz zegt de informatie uit de kilometerteller niet te delen en alleen te gebruiken om het product te verbeteren. ‘We gebruiken de data alleen anoniem voor het maken van analyses. En natuurlijk delen Nationale-Nederlanden en Vodafone deze data op geen enkele manier met anderen’, aldus de website en het privacyreglement.

Wat betreft privacy vindt de Consumentenbond het belangrijk dat:

je als verzekerde inzicht hebt in de opgeslagen gegevens.

je als verzekerde de gegevens altijd zonder opgaaf van reden onmiddellijk kunt (laten) verwijderen.

er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is.

dat deze gegevens in geen enkele vorm aan derden worden doorgegeven.

Kilometers en verzekeringspremie

Het prepaidconcept van Bundelz is nieuw, maar alleen betalen voor het aantal kilometers dat je rijdt is dat niet. Verzekeraar De Kilometerverzekering biedt dit al aan sinds 2007. Deze maatschappij corrigeert de premie achteraf aan de hand van het werkelijk aantal gereden kilometers.

Waar je echt voordeliger uit bent, weet je alleen als je autoverzekeringen met elkaar vergelijkt. Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond bleek dat je bij de meeste autoverzekeraars meer premie betaalt als je jaarlijks meer rijdt. Een derde van de autoverzekeraars nam het aantal kilometers niet mee in de premie.

Zelf vergelijken

Staar je niet blind op de prijs en check de dekking en voorwaarden goed. Let daarbij bij cascodekking op de hoogte van het eigen risico’s en de verschillende schade-uitkeringen, zoals bij totaalverlies van de auto en ruitschade.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Lees ook: