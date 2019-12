De AutoSpaarder: wat is het?

De AutoSpaarder is een autoverzekering en een spaarrekening ineen. Als je elke maand minimaal 1% van de cataloguswaarde van je auto spaart dan betaalt De AutoSpaarder je bij aankoop van een andere auto een bonusrente van 0,3%. Voorwaarde is wel dat je je huidige auto bij AutoSpaarder verzekert. Koop je de nieuwe auto bovendien bij een aangesloten dealer dan ontvang je nog eens 0,3% bonusrente, in totaal dus 0,6%.

Vrije keuze

De AutoSpaarder werkt samen met Aegon en ASN Bank. Je bent echter vrij in de keuze van de bank waar de spaarrekening loopt. Vergelijk spaarrekeningen en kijk waar je de hoogste rente krijgt. Het spaarbedrag kun je tussentijds aanpassen.

Maximum aan bonus

Je hoeft geen aparte spaarrekening te openen voor De AutoSpaarder. Je kunt ook je bestaande spaarrekening gebruiken. Het saldo dat daar al op staat, telt dan gewoon mee voor de bonus. Er is wel een maximum aan het bedrag waarover je bonusrente ontvangt, namelijk €40.000.

Verzekering

De AutoSpaarder geeft niet alleen een bonusrente als je gespaard hebt voor je nieuwe auto, maar is in de eerste plaats een autoverzekering. Mocht je auto total loss raken dan vult De AutoSpaarder je spaarrekening aan tot een bedrag gelijk aan de nieuwwaarde van de auto. De AutoSpaarder gaat er daarbij vanuit dat je pas na het eerste jaar bent begonnen met sparen en telt bovendien de rente niet mee. In De AutoSpaarder: review zie je dat dat gunstig voor je uitpakt.



De AutoSpaarder: review

Voorbeeld sparen auto

Stel, je wilt de komende vijf jaar maandelijks €250 inleggen. Je hebt al €4000 op je spaarrekening staan. Bij een rente van 2,5% heb je na vijf jaar €20.507 gespaard. Het gemiddelde saldo op de spaarrekening gedurende de looptijd bedraagt €12.254. Je ontvangt daarover per spaarjaar 0,3% bonusrente. In dit geval is dat €37 per jaar en in totaal een bedrag van €184.

Voorbeeld verzekering AutoSpaarder

Stel, je koopt een nieuwe auto met een cataloguswaarde van €30.000. Je verzekert hem bij De AutoSpaarder en begint meteen te sparen voor de volgende nieuwe auto. Je moet dan per maand minimaal 1% van de cataloguswaarde van je auto opzij zetten om bij de volgende aanschaf in aanmerking te komen voor de bonus van 0,3%. Dat komt neer op een spaarbedrag van minstens €300 per maand. Raakt je auto total loss, dan keert De AutoSpaarder het verschil uit tussen opgebouwde spaarbedrag en de nieuwwaarde van de auto.

Na vier jaar sparen heb je bij een spaarrente van 2,5% een spaartegoed opgebouwd van €15.151. De AutoSpaarder gaat er echter vanuit dat u pas na een jaar begint met sparen en telt bovendien de rente niet mee. De verzekering verwacht dus dat er pas €10.800 op je spaarrekening staat.

Als je auto na vier jaar total loss raakt, is de prijs van zo'n zelfde auto opgelopen tot €35.000. De verzekering keert dan €35.000 - €10.800 = €24.200 uit. Je hebt daardoor €24.200 + €15.151 = €39.351 beschikbaar om de auto te vervangen.

Verzekeringspremie

De Consumentenbond vergeleek voor vier casussen de premie bij De AutoSpaarder met die bij andere autoverzekeraars. In alle gevallen behoorde De AutoSpaarder tot de goedkope aanbieders, maar was nooit de goedkoopste.

Conclusie

Als het aankomt op een uitkering bij total loss, is de AutoSpaarder een gunstige verzekering. Tenminste, in combinatie met een maandelijkse inleg van minimaal 1% van de cataloguswaarde. Deze verzekeraar keert namelijk meer uit dan andere verzekeraars. De premie is ook vrij gunstig, maar er zijn goedkopere aanbieders. Met name zustermaatschappij PolisVoorMij is vaak goedkoper en heeft grotendeels dezelfde voorwaarden.

In het voorbeeld waarbij je een startkapitaal hebt van €4000 en vijf jaar lang €250 per maand spaart tegen 2,5% rente, levert de bonusrente van 0,3% je €37 extra op per jaar. De AutoSpaarder is premietechnisch gezien alleen een voordelige keus wanneer het premieverschil met goedkopere aanbieders kleiner is dan dit voordeel.