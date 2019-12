Deck: alles-in-1-verzekering

Eerste indruk|Deck is een nieuwe aanbieder van schadeverzekeringen, waarmee je je alleen verzekert voor risico’s die je zelf niet kunt dragen. Dit vertaalt zich in een fors eigen risico van €500 bij schade en een ‘drempelbedrag’ van €1000 om schade te kunnen claimen. Na kritiek van de Consumentenbond zijn de premies aangepast en is er de keuze tussen 3 eigen risico's.

Conclusie: een serieus alternatief

De filosofie van Deck is om schadelast te beperken via hoge eigen bijdrages bij schade. In Nederland slokken de kleine schades immers relatief veel premie op. De premies waren echter aan de hoge kant en de dekkingen niet toe te spitsen op de eigen situatie.

Na kritiek van de Consumentenbond heeft Deck de premies aangepast en is concurrerend geworden. Ook zijn er mogelijkheden ingebouwd om de dekking meer op maat te maken. Zo kun je de dekking voor sieraden en de auto aanpassen en zijn de inzittendenverzekering en wintersportdekking optioneel. Verder kun je nu kiezen tussen 3 eigen risico's: €500, €750 of €1000 Na alle aanpassingen is Deck een serieus alternatief, zeker als je je in hun profiel herkent.

Wie is Deck?

Met populair taalgebruik zoals 'kick-ass service' en 'jij de kleine en wij de grote pech', schopte de nieuwe aanbieder eind september brutaal tegen de gevestigde orde. De aanbieder presenteert zich hiermee als een club die niet bij iedereen past. Ze zetten zich af tegen het claimgedrag in Nederland dat zij bestempelen als fraude en van veelclaimers.

Deck biedt een alles-in-1-verzekering aan waarbij je teruggaat naar de ‘basis’ van verzekeren: het verzekeren van alleen risico’s die je zelf niet kunt dragen. De premie zou hierdoor laag blijven. Deck is zelf overigens geen verzekeraar, maar biedt polissen van bekende maatschappijen aan zoals ASR, Nationale-Nederlanden, Allianz en Unigarant. De administratie is uitbesteed aan serviceprovider Voogd & Voogd.

Welke verzekeringen biedt Deck?

Deck biedt vooralsnog alleen dekking voor risico’s die zij nuttig of noodzakelijk vinden om te verzekeren. Het basispakket bestaat uit een aansprakelijkheids-, inboedel-, opstal- en doorlopende reisverzekering. Daaraan kun je een bromfiets-, motor- en autoverzekering toevoegen. Deck biedt bijvoorbeeld geen dekking voor rechtsbijstand, omdat ze vinden dat daarvoor voldoende alternatieven zijn. Doordat je meerdere verzekeringen tegelijk afsluit, ontvang je pakketkorting.

Eigen bijdrage bij schadeclaims

Deck hanteert op 2 manieren een eigen bijdrage bij schadeclaims:

Een vaste aftrek (eigen risico) bij grote bezittingen, zoals een auto of woning. Een claimdrempel van €1000 (dit heet 'franchise') bij kleine spullen, bijvoorbeeld inboedel. Je krijgt de schade alleen uitgekeerd als deze hoger is dan €1000. Je krijgt dan wel alle schade vergoed.

Het schadebeleid is simpel geregeld: Deck repareert als het kan en keert alléén geld uit als repareren niet kan of de spullen te oud zijn. Je krijgt dan de dagwaarde uitgekeerd. Dit is de nieuwwaarde na aftrek voor ondermeer ouderdom en slijtage.

Dekkingen

Voor het woonhuis (opstal) en de inboedel bepaalt Deck de verzekerde waarde. De dekking is in sommige opzichten ruim voldoende. Zo is de periode waarin je de nieuwwaarde (het bedrag dat je nodig hebt om iets nieuw te kopen) van spullen vergoed krijgt bij de inboedeldekking relatief lang. Ook heb je een wereldwijde dekking bij de reisverzekering en optioneel dekking voor wintersport en geneeskundige kosten.

Beperkingen in dekking

Deck is trots op hun dekking zonder gedoe, maar dit levert soms beperkingen op. Bijzondere dekkingen in de inboedel zijn beperkt verzekerd en je kunt de standaarddekking niet altijd aanpassen als het niet bij je wensen of persoon past. Je moet op sommige punten volledig in het profiel van Deck passen, wil je niet onder- of oververzekerd zijn. Na kritiek van de Consumentenbond heeft Deck de dekkingen flexibeler gemaakt. Zo kun je nu de dekking voor sieraden en de auto aanpassen. Ook zijn de inzittendeverzekering (SVI) bij de autoverzekering en wintersportdekking bij de reisverzekering optioneel. Het ontbreken van de rechtsbijstandverzekering auto vinden we nog een gemis.

Hoge premies

We rekenden op de website van Deck verschillende premies uit en kwamen tot de conclusie dat de verzekering - ondanks de hogere eigen risico’s – vaak duurder uitpakte. De premies voor onze profielen waren allemaal hoger (tussen 6% en 30%) dan de optelsom van de goedkoopste aanbieders in onze vergelijkers. Ook is het aanbieden van een alles-in-1-pakket en digitale dienstverlening klantvriendelijk maar zeker niet uniek. Inmiddels heeft Deck de prijzen opnieuw bekeken en verlaagd, waarmee ze concurrerend zijn.

Verbeteringen na kritiek Consumentenbond

Deck nam de kritiek van de Consumentenbond ter harte. De geconstateerde onvolkomenheden op de website werden binnen enkele dagen aangepast en Deck heeft de premies en dekkingen herzien. Uit nieuwe vergelijkingen blijkt nu dat Deck nog maar een fractie duurder is dan de goedkoopste aanbieder per verzekering. ‘We zullen nooit overal scherper kunnen zijn. Daarvoor zijn de tarieven van verzekeraars te verschillend. Maar we verwachten wel in de meeste gevallen een betere premie te kunnen bieden voor een groot deel van onze doelgroep', aldus Deck.

Ook heeft Deck inmiddels mogelijkheden ingebouwd om de dekking meer op maat te maken. Zo kun je de dekking voor sieraden aanpassen, de dekking voor de auto wijzigen, een schadeverzekering inzittendendekking (SVI) toevoegen en bij de reisdekking is de wintersportdekking optioneel.

Lees ook: