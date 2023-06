Premie autoverzekering 5% hoger

We vergeleken tienduizenden premies van mei 2023 met die van afgelopen zomer (augustus 2022). De premie van de WA en beperkt casco autoverzekering (WA+) steeg de afgelopen 9 maanden gemiddeld ongeveer 5%.

De premie van de allrisk autoverzekering (volledig casco) steeg minder hard. De gemiddelde premie was in augustus €760 en in mei €784. Dit is een stijging van ongeveer 3%. Dit is een gemiddelde en geeft een trend aan. In sommige gevallen is de premie veel harder gestegen of juist gedaald.

Gemiddelde jaarpremies Augustus 2022 Mei 2023 Verschil % WA €469,95 €492,88 +€22,93 4,88% Beperkt Casco (WA+) €494,50 €519,98 +€25,48 5,15% Allrisk (Volledig Casco) €760,18 €784,38 +€24,20 3,18%

Bron: MoneyView – Peildatum augustus 2022 en mei 2023

Oorzaken premiestijgingen

De stijgende premie heeft meerdere oorzaken. Om te beginnen werkt de hoge inflatie door bij de verzekeraars. Dit zorgt voor hogere personeelskosten. Maar ook de kosten voor het herstellen van schade bij garagebedrijven zijn hoger. Verder zijn de nieuwprijzen en dagwaardes van auto’s verder opgelopen waardoor een eventuele schade-uitkering hoger uitvalt.

Vergelijken loont

Het is lastig om te beoordelen welke maatschappij de voordeligste autoverzekering aanbiedt. De premie is namelijk afhankelijk van veel factoren. Denk aan de waarde van de auto, je leeftijd, schadevrije jaren en zelfs je postcodegebied. Naast de prijs is het ook belangrijk om de voorwaarden van de verzekeraars te vergelijken.

Voordeligste premie

We hebben premieberekeningen gemaakt voor meer dan 57.000 verschillende voorbeeldconsumenten. Vereniging Eigen Huis, OHRA en ANWB komen vaak als voordelig uit de bus. De verzekeraars Unigarant en De Goudse rekenen in veel gevallen een hoge premie. Een verzekeraar die gemiddeld hoge premies rekent kan voor jouw situatie juist voordelig zijn.

Grote verschillen

Het valt op dat de premieverschillen tussen de verzekeraars vaak erg groot zijn. We vergeleken bijvoorbeeld de premies van een allrisk verzekering van een Opel Corsa uit bouwjaar 2020. Hierbij gaan we uit van iemand die 47 jaar oud is, maximaal 12.000 km per jaar rijdt en 7 schadevrije jaren heeft. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste verzekeraar is bijna €800 per jaar.

In sommige gevallen kan overstappen je honderden euro’s per jaar besparen!