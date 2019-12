Gappie: auto verzekeren per uur

Eerste indruk|Leen je je auto kort uit aan een goede buur of vriend? Binnenkort is de auto dan per uur te verzekeren vanaf €5, via de app Gappie van Nationale-Nederlanden. Gappie zit nog in de testfase tot half april.

Update 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 is de pilot met Gappie gestopt. Nationale-Nederlanden heeft na de overname van Delta Lloyd besloten door te gaan met diens on demand verzekeringsinitiatief Clixx. Volgens de initiatiefnemers van Gappie betekent dit niet het einde voor Gappie. Via de website van Gappie volgt meer informatie over een vervolg.

Update augustus 2017

Gappie zit nog in de testfase tot 1 september 2017, omdat de pilot volgens Nationale-Nederlanden goed loopt: 'In september gaan we weer evalueren. Dan kijken we of we nog meer willen leren en/of aanpassen of dat we voldoende informatie hebben om te besluiten om door te gaan of te stoppen', aldus de verzekeraar.

Conclusie

Een auto uitlenen aan een buur of vriend met een tijdelijke, aparte allriskautoverzekering klinkt aantrekkelijk. Is er schade, dan hoef je hier niet over te kibbelen en je voelt een claim als autobezitter niet in je portemonnee.

De kosten van maximaal €15 per dag vallen mee voor het verzekeren van een dure auto, maar zijn flink als je Gappie regelmatig gebruikt voor een doorsnee auto. Ook is het eigen risico bij Gappie voor cascoschades fors: €500. Leen je regelmatig een auto (uit), dan zijn er alternatieven.

Gappie: wat is het?

Gappie is later dit jaar mogelijk de eerste app voor tijdelijke autoverzekeringen. Degene die de auto leent betaalt per uur en kan de app aan- en uitzetten voor dekking. Je bent allrisk verzekerd nadat je een foto van de auto en het kenteken in de app zet en opgeeft van wie je de auto leent. Je kunt auto’s met een cataloguswaarde tot €75.000 verzekeren. Schade wordt afgehandeld via Nationale-Nederlanden. De autobezitter krijgt ook vervangend vervoer als dat nodig is.

Gappie wordt nog tot half april getest door 150 autodelers. Waarschijnlijk is de app straks beschikbaar voor besturingssystemen iOS en Android.

Tijdelijke verzekering autodelen

De slogan van Gappie is ‘Leen een auto, verzeker je vriendschap’. Leen je je auto normaal gesproken namelijk uit en is er schade, dan draai jij als autobezitter op voor de brokken. Je betaalt dan zelf of claimt via de autoverzekering. Claimen heeft gevolgen voor je schadevrije jaren en opgebouwde premiekorting (no-claim). Je kunt de schade dan nog onderling regelen, maar dat kan onenigheid veroorzaken. Gappie kan dat voorkomen.

Het melden van schade kan tijdens de rit (de verzekerde periode) of direct na afloop. Het is dus belangrijk om samen met de eigenaar de auto te controleren voordat je de sleutels weer overdraagt, licht Nationale-Nederlanden toe.

Kosten

De Gappie-app is gratis, de tijdelijke verzekering kost het eerste uur €5 en daarna €1 per uur. Het bedrag wordt afgeschreven via automatische incasso. Het dagtarief is maximaal €15. In vergelijking met een doorsnee autoverzekering, van een paar tientjes per maand is dit niet bepaald goedkoop; al is een allriskdekking duurder. De premie van Gappie is wel voor alle auto's gelijk, wat gunstig uitpakt bij een duurdere auto.

Volgens Nationale-Nederlanden is de app bedoeld voor korte ritjes en om autodelen te bevorderen. Je kunt de auto dan ook niet langer dan 24 uur verzekeren. Ook kun je volgens de verzekeraar voor een paar tientjes geen allriskdekking vinden in de markt, zeker niet voor de doelgroep: millennials in de grote steden.

Fors eigen risico

Het standaard eigen risico bij cascoschades is bij Gappie maar liefst €500. Dit bedrag betaal je dus uit eigen zak bij schades aan de auto die je zelf veroorzaakt, wat fors is. Nationale-Nederlanden licht toe dat het eigen risico in verband staat met de relatief lage premie en een drempel moet zijn voor 'wild claimgedrag' van kleine schades. De pilot moet uitwijzen of dit eigen risico straks zo blijft.

Dekking diefstal en total loss

Maar wat krijg je uitgekeerd als je een leenauto total loss rijdt? Het kan flink schelen of je dan de dagwaarde, aanschafwaarde of de nieuwwaarde van de auto vergoed krijgt. De voorwaarden van Gappie zijn gebaseerd op die van de reguliere autoverzekering van Nationale-Nederlanden.

Hiermee krijg je als je auto nog geen 2 jaar oud is in elk geval de nieuwwaarde vergoed bij diefstal of total loss schade. Daarna geldt de dagwaarde die op de ANWB/Bovag Koerslijst staat plus 10%. Bij een tweedehandse auto wordt tot 2 jaar na aanschaf het aankoopbedrag uitgekeerd. Moet de auto voor reparatie naar de garage, dan krijgt de autobezitter tot 5 dagen vervangend vervoer.

Alternatieven

Voor langere ritten zijn er andere opties. Je kunt een auto huren of verhuren via bijvoorbeeld WeGo of MyWheels, die de autoverzekering regelen via Centraal Beheer Achmea. Je kunt ook terecht bij SnappCar; de verzekering loopt dan via Allianz. Nationale-Nederlanden wil verhuur via deelservices ook mogelijk gaan maken via de reguliere autoverzekering.

Wie zijn auto regelmatig met bekenden deelt, zoals de buren of goede vrienden, kan zich ook aanmelden bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA) en een autodeelverzekering afsluiten bij Centraal Beheer. Binnen gezinnen is het overigens gebruikelijk dat de auto wordt gedeeld, bij schade is er vaak ook gewoon dekking.

Update eind april 2017

De Gappie-app zit nog in een testfase, na lancering van het product volgt een update van deze review.

