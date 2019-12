Grote verschillen premie voor jongere automobilist

Dat jongere automobilisten een hogere premie betalen voor hun autoverzekering is algemeen bekend. Toch zijn er grote verschillen tussen verzekeraars in acceptatiebeleid voor jongeren en de premieopslagen. De toeslagen lopen op tot ruim 400%.

Jongeren tot ongeveer 25 jaar maken aanmerkelijk meer brokken, blijkt uit de gegevens van SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Bij dodelijke ongevallen zijn ze zelfs 5 maal zo vaak betrokken dan oudere bestuurders. Toch zijn er grote verschillen tussen verzekeraars in acceptatiebeleid voor jongeren en de premieopslag die ze jongeren voorschotelen. De Consumentenbond onderzocht van 528 profielen de gemiddelde premieverschillen tussen jongere en wat oudere bestuurders.

Jongere automobilist betaalt meer

Als 18-jarige betaal je bij alle verzekeraars gemiddeld meer premie voor je autoverzekering dan een 40-jarige. Bij een gelijk aantal schadevrije jaren lopen de verschillen voor een WA-verzekering op van 175% (bij Centraal Beheer Achmea) tot 443% (Bij London). Wil je een beperkt cascodekking voor je auto? Ook dan blijken de premieverschillen voor een 18-jarige ten opzichte van een 40-jarige fors; tot maar liefst 422% (bij VerzekerSnel).

Bij de meeste verzekeraars vervalt de premieopslag voor jongeren pas na het 25e jaar. Opvallend is dat verzekeraar Nederlanden van Nu een 25-jarige gemiddeld nog altijd 140% méér premie laat betalen dan een 40-jarige. Het kan ook anders: bij Avéro Achmea en United Insurance (Personenautopolis) betaalt een 25-jarige met 3 opgebouwde schadevrije jaren gemiddeld juist minder premie (€510) dan een 40-jarige met evenveel schadevrije jaren (€646).

Dit wil echter niet zeggen dat Avéro Achmea en United Insurance met die premiekorting voor 25-jarigen daarmee ook gemiddeld de voordeligste verzekering bieden. De 25-jarige met 3 schadevrije jaren is in de onderzochte gevallen met een gemiddelde premie van €383 namelijk het goedkoopst uit bij Aon Direct.

Ook wanneer jongeren al een aantal schadevrije jaren hebben opgebouwd, krijgen ze nog te maken met een forse premieopslag vanwege hun leeftijd. Een jongere van 21 jaar kan bijvoorbeeld al 3 schadevrije jaren hebben opgebouwd. Toch is de premie voor zo’n 21-jarige bij sommige verzekeraars nog altijd ruim het dubbele van de premie die een 40-jarige bij 3 schadevrije jaren moet betalen.

Let op het premiebedrag

Percentages zeggen natuurlijk niet alles. Bij Aon Direct is een 18-jarige bijvoorbeeld €799 kwijt aan een WA-dekking. Dat is 2 maal zoveel als wat de verzekeraar voor een 40-jarige rekent. Maar uit de berekeningen die wij maakten is de 18-jarige met die premieopslag van 100% in harde euro’s nog altijd gemiddeld goedkoper dan bij Centraal Beheer Achmea (€863), die een premieopslag van ‘slechts’ 76% rekent.

Dat alle verzekeraars een premieopslag rekenen voor jongeren, betekent ook niet dat jongeren per definitie duurder uit zijn dan oudere bestuurders. Uit onze berekening blijkt namelijk dat een 18-jarige die een WA-verzekering wil afsluiten met €799 gemiddeld het goedkoopst uit is bij Aon Direct. Een 40-jarige met een WA-verzekering die loopt bij ABN Amro kost op basis van onze berekeningen gemiddeld €828, toch €29 per jaar meer dan de jonge bestuurder in dit voorbeeld aan premie kwijt is. In dit voorbeeld hebben beide personen 0 schadevrije jaren opgebouwd. Staar je dus niet blind op een bepaalde verzekeraar maar kijk altijd wat voor jou de beste verzekering is.

Lang niet altijd welkom

De meeste verzekeraars accepteren jonge bestuurders vanaf 18 jaar, maar een minimumleeftijd van 17 jaar komt ook steeds vaker voor. Toch kom je er bij een tiental verzekeraars niet altijd binnen als je 18 jaar bent. Bij de Kilometerverzekering, Route Mobiel en Zelf zijn jongeren tot 25 jaar helemaal niet welkom en Aegon (online) en Onna-onna verhoogden de minimumleeftijd voor een autoverzekering in de afgelopen maanden zelfs naar 26 jaar.

Snelle auto’s en jongeren

Jongeren die een wat sportievere auto zoals een Volkswagen GTI willen rijden kunnen slechts bij 10 van de onderzochte 39 verzekeraars terecht. Ter vergelijking: met een ‘gewone’ Volkswagen Golf zijn beginnende jonge bestuurders welkom bij 22 verzekeraars. En een 40-jarige kan met een Volkswagen GTI bij 33 verzekeraars terecht.

Van de 10 verzekeraars die jongere bestuurders met een sportievere auto accepteren, betalen ze bij 0 schadevrije jaren gemiddeld €570 per jaar meer voor een snelle variant van de Golf dan de meer doorsnee variant. Voor een 25-jarige is het verschil gemiddeld €167 en voor een 40-jarige €142.

Het verschil tussen de goedkoopste en laagste gemiddelde premies voor een WA-autoverzekering voor een 18-jarige die een GTI rijdt, is in ons onderzoek maar liefst €2719 per jaar. Bij Centraal Beheer Achmea is de gemiddelde premie ‘slechts’ €1016 terwijl die voor de prijzige Top- of Comfortverzekering van London €3734 bedraagt.

Is de bestuurder 25 jaar, dan is deze gemiddeld het goedkoopst uit met €506 (bij VerzekerSnel). De hoogste gemiddelde premie vonden we wederom bij de London Top- en Comfortverzekering (€1124).

Ons onderzoek

We berekenden de premies om een Toyota Aygo uit 2010, een (gewone) Volkswagen Golf uit 2005 en een (snellere) Volkswagen Golf GTI uit 2005 te verzekeren voor bestuurders met een leeftijd van 17 tot en met 25, 40 en 50 jaar, en berekenden daarbij de premies in een viertal postcodegebieden. We keken daarbij naar premies bij 0, 1, 2 en 3 opgebouwde schadevrije jaren. Omdat het om wat oudere auto’s gaat, beperken we ons tot de premies van een WA- en beperkt casco dekking. Per verzekeraar berekenden we vervolgens de gemiddelde premies per leeftijdscategorie van de Toyota Aygo en de (gewone) Volkswagen Golf. Ditzelfde deden we met de Volkswagen GTI. Omdat de GTI bij aanmerkelijk minder verzekeraars te verzekeren viel voor bestuurders vanaf 18 jaar, hebben we geen vergelijking gemaakt van de gemiddelde premies van de Toyota Aygo, Volskwagen Golf (standaard) en Volkswagen Golf GTI tezamen.

Bron: MoneyView – peildatum: 20 mei 2016