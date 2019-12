ING AutokostenScan

Eerste indruk|De AutokostenScan van ING is een online hulpmiddel waarmee je kunt opzoeken wat een bepaalde auto per maand kost. De tool geeft niet alleen nieuwwaarde, inruilwaarde en dagwaarde weer, maar geeft ook een indicatie van de vaste en variabele kosten. Een nuttige scan of ziet hij belangrijke zaken over het hoofd?

De Autokostenscan: Wat is het?

De AutokostenScan van ING is een online hulpmiddel voor mensen die willen weten wat een auto kost. De scan geeft niet alleen nieuwwaarde, inruilprijs en dagwaarde van auto's maar ook de maandelijkse kosten.

Alleen jonge auto's

De scan is zowel bedoeld voor mensen die iets willen weten over een specifieke auto, als voor mensen die een meer globale indruk willen hebben. Je kunt een kenteken invoeren, of auto's zoeken op merk en type. Wie geïnteresseerd is in een auto van meer dan zes jaar oud, vangt bot als het gaat om inruil- en dagwaarde.

Zakelijk

Mensen die hun eigen auto ook zakelijk gebruiken, kunnen invullen hoe hoog hun kilometervergoeding is en hoeveel zakelijke kilometers ze rijden. Die getallen neemt de scan dan mee in de berekening van de totale maandelijkse kosten.

Lening

Niet iedereen heeft genoeg eigen geld om een auto te kopen. De AutokostenScan geeft op verzoek een indicatie van wat een lening bij ING kost en neemt dat bedrag mee in de totale maandlasten. Voor auto's die zuinig genoeg zijn, staat automatisch aangevinkt dat ze in aanmerking komen voor een goedkopere Groene Autolening. Uiteraard biedt de scan de mogelijkheid om de gewenste lening meteen aan te vragen.

Vergelijk auto's

De AutokostenScan van ING is geen uniek product. Onder andere Autoweek en ANWB bieden vergelijkbare online hulpmiddelen aan. Ook bij de Consumentenbond kun je je auto vergelijken met andere auto's. Daar vind je de resultaten van rijtests en crashtests, gegevens over automankementen en een indicatie van de maandelijkse kosten van vele auto's.

De AutokostenScan: review

Het ligt er duimendik bovenop. De AutokostenScan is niet alleen een gratis service voor iedere Nederlander die een auto wil kopen. Het is vooral ook een slimme manier van ING om meer autoverzekeringen en leningen te verkopen. En dat is helemaal niet erg, zo lang de informatie die ING verstrekt maar juist en volledig is. Is dat zo?

Afschrijving

Nee, de AutokostenScan van ING is niet volledig. Voor auto's ouder dan 4 jaar zet de scan de afschrijvingskosten standaard op €0. Dat is natuurlijk onzin, want ook oudere auto's schrijven nog af. ING doet dit omdat 'de afschrijving van oudere auto's te veel arbitrair is', volgens een woordvoerder. Arbitrair is het wel, maar het is ook te belangrijk om te negeren. 'De uitkomst van de AutokostenScan slaat daardoor eigenlijk nergens op', zegt autoredacteur Gerard Kroon van de Consumentenbond.

De afschrijvingskosten van een auto kun je gelukkig eenvoudig zelf berekenen. Verminder de nieuwprijs met de inruilwaarde en deel de uitkomst door het aantal maanden dat je verwacht in de auto te rijden.

Voor jongere auto's meldt ING de afschrijving wel, maar zet die los van de autokosten per maand. Je moet die twee getallen zelf dus nog optellen. Wie dat niet doet, krijgt een veel te rooskleurig beeld. Voor nieuwe auto's beslaan de afschrijvingskosten immers bijna de helft van de maandelijkse kosten. Een Audi A3 uit 2009 kost volgens ING bijvoorbeeld €491 plus €348 aan afschrijving per maand.

Rentederving

Rentederving neemt ING ook niet mee in de berekening van de autokosten. Dit is het bedrag dat je aan rente zou ontvangen als je het geld niet uitgeeft aan een auto, maar op een spaarrekening zet. Zowel rentederving als afschrijvingskosten opnemen in de maandelijkse kosten is volgens sommige economen dubbelop. Maar ING vermeldt voor veel auto's geen van beide. Dat is zonder meer een tekortkoming.

Autoverzekering

De verzekering van een auto neemt een flinke hap uit de autokosten per maand. ING geeft in de scan een indicatie van de kosten voor een verzekering bij - hoe kan het ook anders - ING. De scan lijkt hierbij uit te gaan van een gemiddelde voor de drie mogelijke dekkingen.

Kies je voor een allrisk verzekering dan is de getoonde premie waarschijnlijk te laag. Bij alleen een WA-dekking is de premie juist te hoog. Onduidelijk is of de assurantiebelasting is meegerekend in deze indicatie.

Dat ING hier een eigen product promoot is heel begrijpelijk. Een gratis hulpmiddel moet natuurlijk ook iets opleveren voor de bank. Weet wel dat uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ING een middenmoter is als het gaat om premies voor autoverzekeringen. Er bestaan duurdere aanbieders, maar er zijn zeker ook goedkopere partijen te vinden.

Om autoverzekeringen te vergelijken kun je bij de Consumentenbond je gegevens invullen. Dan zie je meteen wat in jouw situatie de voordeligste aanbieder is.

Lening

ING probeert niet alleen verzekeringen te slijten met de AutokostenScan, maar ook leningen. Een keurige service, want bovenin beeld staat permanent luid en duidelijk de wettelijke waarschuwingstekst 'Let op! Geld lenen kost geld!' Bovendien lokt ING je niet in een of andere fuik waardoor je opeens ongevraagd aan een lening vast zit.

Wel geeft ING een vrij hoge indicatie voor de nieuwprijs, inruil- en dagwaarde van auto's. Voor veel auto's zelfs hoger dan de ANWB/Bovag koerslijsten en die zijn al aan de hoge kant. Snelle beslissers zouden daardoor gemakkelijk een te hoge lening kunnen afsluiten.

Het is beter om eerst uit te zoeken wat je oude auto echt waard is en wat je nieuwe auto kost, voordat je een lening afsluit. Het loont de moeite om daarvoor bij verschillende dealers en autobedrijven langs te gaan. Ze geven namelijk lang niet allemaal dezelfde inruilprijs voor een gebruikte auto.

Motorrijtuigenbelasting

Wegenbelasting wordt ook meegenomen in de maandelijkse autokosten van de AutokostenScan. Op de site wordt niet duidelijk van welke regio ING daarbij uitgaat. Navraag leert dat dat Noord-Holland is. Belangrijker is de vraag of uitstoot en gewicht van de auto kloppen bij de berekening van de motorrijtuigenbelasting. Ook dat is niet te controleren. Wie het bedrag precies wil weten, kan daarvoor onder andere terecht op de site van de Belastingdienst.

Brandstof

De meest variabele post in de autokosten per maand is de brandstof. Het is maar net hoeveel je rijdt en bovendien fluctueren de prijzen sterk. ING baseert zijn indicatie voor deze kostenpost op de gemiddelde landelijke adviesprijs en actualiseert die maandelijks.

Om tot een indicatie van de brandstofkosten te komen, rekent de AutokostenScan met de verbruikscijfers die fabrikanten opgeven bij hun auto's. De Ecotest van de Consumentenbond wijst uit dat deze cijfers niet realistisch zijn. Fabrikanten presenteren hun auto's bijna altijd zuiniger dan ze in werkelijkheid zijn. Deze kostenindicatie van ING is dus al snel te rooskleurig.

Oriëntatiefase

De AutokostenScan van ING geeft een indicatie van veel autokosten per maand. Hij lijkt daardoor vooral bedoeld voor mensen die zich oriënteren op een (andere) auto. Wie serieus op zoek is, moet natuurlijk ook een goed beeld hebben van de maandlasten van zijn huidige auto. Daar is de AutokostenScan minder geschikt voor. Dat je auto's kunt opzoeken op kenteken wekt de indruk dat je echt iets te weten komt over jouw auto. Maar dat is niet waar. Het blijft een indicatie. Wie precies wil weten wat zijn auto per maand kost, moet toch echt zelf aan het rekenen slaan.

Conclusie

De AutokostenScan geeft een te rooskleurig beeld van de brandstofkosten en vaak een te hoge autowaarde waardoor een lening te hoog kan uitvallen. Belangrijkst is dat de afschrijvingskosten niet worden meegenomen voor auto's ouder dan vier jaar en zelf opgeteld moeten worden voor jongere auto's. Dit laatste maakt de AutokostenScan een regelrechte afrader. Wie zich daarvan goed bewust is, kan hem wel gebruiken als opstapje in de oriëntatiefase naar een andere auto.