Jongeren pas na hun 30e welkom bij Aegon

Dit geldt ook voor autoverzekeringen afgesloten via Kroodle, Onna Onna en Independer. De reden is dat deze leeftijdsgroep, die via internet een autopolis afsluiten, meer dan gemiddeld schade rijden. ‘Vooral in deze groep klanten keren wij steeds hogere schadebedragen uit, waardoor ons rendement onder druk staat. Dit is niet in lijn met onze ambitie voor een gezond en groeiend klantenbestand met blije en loyale klanten’, licht Aegon-woordvoerder Ellen Timmer toe. Via een adviseur kunnen jongere bestuurders nog wél vanaf 18 jaar een autoverzekering afsluiten.

Premiestijgingen

Autoverzekeraars nemen steeds meer maatregelen tegen te hoge schadelast, mede onder druk van De Nederlandsche Bank. Het aanpassen van acceptatiegrenzen en forse premiestijgingen zijn daar onderdeel van. De Consumentenbond constateerde vorig jaar ook al grote verschillen in premie en acceptatie voor jongeren bij de verschillende autoverzekeraars.

Bron: Aegon/Consumentenbond