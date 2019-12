Voor jongeren: Jouweersteautoverzekering

Update 16 februari 2018

Van Kampen Groep (VKG) is 'voorlopig' gestopt met het aanbieden van de rijstijlpolis 'Jouw eerste autoverzekering'. VKG introduceerde deze polis met variabele premie op basis van rijgedrag in juni 2017. 'In de praktijk is gebleken dat de premie weliswaar laag is, maar nog niet aantrekkelijk genoeg om als tegenprestatie de snelheid te laten controleren en daarmee deels de privacy op te geven', aldus VKG.

Wat is Jouweersteautoverzekering?

Bij jouweersteautoverzekering.nl betaal je een 'basispremie' bij aanvang van de polis. Deze premie gaat omhoog als je snelheidsovertredingen maakt. Bij andere rijstijlpolissen werkt het juist omgekeerd en kun je korting op je premie verdienen door je rijstijl.

Je verwacht hiermee een scherpe basispremie, maar dat is niet altijd het geval. We deden 3 prijsvergelijkingen en in alle 3 de situaties was een 'gewone' autoverzekering goedkoper. Het is daarom verstandig om altijd autoverzekeringen te vergelijken.

Hoe werkt het?

Je rijstijl wordt gemeten door een kastje - genaamd Minimic - dat je aansluit op de OBD-poort van je auto. De Minimic registreert de snelheid en vergelijkt die met de op dat moment toegestane snelheid. Blijf je daaronder dan betaal je maandelijks de overeengekomen basispremie.

Rijd je te hard, dan betaal je de volgende maand extra premie van 10% tot 100%. Er is een marge van 15-20 kilometer ingebouwd zodat je bijvoorbeeld veilig kunt inhalen. De Minimic registreert geen rem- en optrekgedrag in tegenstelling tot kastjes en sticks van andere rijstijlpolissen.

Pluspunten

De verzekering is (na de eerste maand) direct opzegbaar, ook in het eerste verzekeringsjaar.

Duidelijke privacyverklaring aanwezig.

Minpunten

Je kunt zelf online geen premie berekenen, alleen via een webformulier. Het formulier komt terecht bij de geselecteerde lokale tussenpersoon. De offerte ontvang je, afhankelijk van de snelheid van de tussenpersoon, binnen enkele dagen.

Bij de aanvraag van de offerte wordt geen opgave van schadevrije jaren gevraagd. Hoewel de naam anders doet vermoeden, hoeft Jouweersteautoverzekering niet je eerste autoverzekering te zijn. Je kunt dus al schadevrije jaren hebben opgebouwd bij een andere autoverzekering.

Voor een offerte waarin wél rekening wordt gehouden met schadevrije jaren, moet je contact opnemen met de verzekeringsadviseur.

Voor een offerte waarin wél rekening wordt gehouden met schadevrije jaren, moet je contact opnemen met de verzekeringsadviseur. Als bij schade blijkt dat het kastje is verwijderd, dan geldt een extra eigen risico van €1500.

Heb je 3 maanden achter elkaar een premieverhoging gekregen, dan kan VKG je autoverzekering stopzetten. Dat gebeurt ook als je binnen 3 maanden meer dan 1 keer de Minimic verwijdert.

Prijsvergelijking

Als jongere een auto verzekeren is een kostbare zaak. Het loont om autoverzekeringen te vergelijken op de prijs en voorwaarden. De premie van een autoverzekering is afhankelijk van verschillende zaken waaronder je leeftijd, de (leeftijd van je) auto en je woonplaats.

We vroegen in 3 voorbeeldsituaties een offerte van Jouweersteautoverzekering.nl op om te vergelijken met de premies van andere autoverzekeringen.

Voorbeeldsituatie 1: Opel Vectra bouwjaar 2000, woonplaats Zoetermeer, bestuurder 18 jaar oud, maximaal 7500 kilometer per jaar.

Resultaat: de adviseur reageerde dezelfde dag. De maandpremie van Jouweersteautoverzekering.nl bedraagt €158,80 voor een autoverzekering met WA-dekking.

Bij het vergelijken van autoverzekeringen is de laagste maandpremie voor een autoverzekering met WA-dekking (zonder opgebouwde schadevrije jaren) €127,66.

Het premieverschil is €31,14 per maand ten gunste van de 'gewone' autoverzekering.

Voorbeeldsituatie 2: Toyota Yaris bouwjaar 2006, woonplaats Middelburg, bestuurder 20 jaar oud, maximaal 12.000 kilometer per jaar.

Resultaat: na een week geen offerte ontvangen. In tweede instantie een offerte opgevraagd bij een andere verzekeringsadviseur, die wel dezelfde dag nog reageerde. De maandpremie van Jouweersteautoverzekering.nl voor WA + beperkt cascodekking bedraagt €83,27 en voor WA+ volledig cascodekking €98,85. De adviseur geeft daarbij een alternatief voor de WA+ beperkt cascodekking van €60,95 per maand.

In de autoverzekeringsvergelijker is de laagste maandpremie voor een autoverzekering met WA+ beperkt cascodekking €57,11 met 2 schadevrije jaren.

Het premieverschil is €26,16 per maand ten gunste van de 'gewone' autoverzekering.

Voorbeeldsituatie 3: Kia Picanto bouwjaar 2014, woonplaats Gorssel, bestuurder 24 jaar oud, maximaal 20.000 kilometer per jaar.

Resultaat: de adviseur reageerde dezelfde dag, maar kon geen offerte afgeven vanwege het type auto. In tweede instantie een offerte opgevraagd voor een Citroën C4 . De maandpremie van Jouweersteautoverzekering.nl bedraagt €69,97 voor een Allrisk autoverzekering exclusief inzittendenverzekering.

. De maandpremie van Jouweersteautoverzekering.nl bedraagt €69,97 voor een Allrisk autoverzekering exclusief inzittendenverzekering. Bij het vergelijken van autoverzekeringen is de maandpremie voor een autoverzekering met volledig cascodekking (Allrisk) met 5 schadevrije jaren €54,93. Het premieverschil is €15,04 per maand ten gunste van de 'gewone' autoverzekering.

Minimumleeftijd

De meeste autoverzekeraars hanteren een aanvangsleeftijd van 18 jaar. Bij de Kilometerverzekering, nowGo, Reaal en Zelf kun je pas vanaf 25 jaar een autoverzekering afsluiten.

Onlangs verhoogde verzekeraar Aegon de minimumleeftijd van 26 jaar naar 31 jaar. Dit laatste geldt ook voor verzekeringen afgesloten via Kroodle en Independer. De reden voor deze maatregel is dat de lagere leeftijdsgroep, die via internet een autopolis afsluit, meer dan gemiddeld schade rijdt.

De beste autoverzekering voor jou Vind snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen. Vergelijk autoverzekeringen

Reactie Van Kampen Groep (september 2017)

'In de ‘eerste indruk’ wordt nu een autoverzekering met 2 of 5 schadevrije jaren vergeleken met 0 schadevrije jaren voor Jouw eerste autoverzekering. Dat is vanzelfsprekend niet representatief, voor de Citroën C4 zijn we goedkoper:

1. De berekening van de Opel klopt, daar zijn we inderdaad niet concurrerend.

2. Toyota Yaris: onze premie met 2 schadevrije jaren, beperkt casco is €63,01. Daar zijn we iets duurder dan de goedkoopste aanbieder.

3. Citroen C4: onze premie met 5 schadevrije jaren, volledig casco is € 45,67. Daar zijn we ruimschoots voordeliger dan de goedkoopste aanbieder.

We gaan naar aanleiding van de ervaring van de Consumentenbond onze website op korte termijn aanpassen en de schadevrije jaren ook uitvragen. Blijkbaar geeft de adviseur meteen een offerte af en neemt hij vooraf niet eerst contact op met de klant om de aanvraag door te spreken.

Ons doel met dit product is de groep jonge autobezitters die rustig rijdt (die dus niet verantwoordelijk is voor het opdrijvende effect van door jongeren veroorzaakte schades) een betaalbare autoverzekering te kunnen bieden. En veilig rijgedrag te stimuleren.'

Update (oktober 2017)

Naar aanleiding van onze Eerste Indruk heeft Van Kampen Groep hun website aangepast. Ze vragen de schadevrije jaren nu ook ten behoeve van een offerte voor Jouweersteautoverzekering.nl. Hierdoor kun je deze rijstijlpolis beter vergelijken met andere autoverzekeringen.

Lees ook: