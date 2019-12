Eerste indruk|Autopolissen met premiekorting voor veilige rijders schieten als paddenstoelen uit de grond. Nieuwkomer myJINI geeft tot 30% premiekorting in ruil voor gegevens over je rijgedrag.

Conclusie

De autoverzekering myJINI is een samenwerking tussen verzekeraar AllSecur en BNV Mobility. Deze nieuwe rijstijlpolis biedt prima voorwaarden en maximaal 30% premiekorting, in ruil voor inzage in jouw rijgedrag. Het is echter onduidelijk hoe de korting wordt opgebouwd aan de hand van het rijgedrag.

Rijstijlmeting

De connector (het kastje dat de rijlstijl meet) krijg je kosteloos in bruikleen. Dit apparaat heeft gps, een tijdstempel, een accelerator voor registratie van rem- en optrekacties en een simkaart. Je krijgt inzicht in je eigen rijstijl via een online dashboard. Het kastje registreert binnen heel Europa. Bij afname van de myJINI autoverzekering worden er geen telematicakosten (kosten voor de techniek en dataverbindingen) in rekening gebracht.

Na iedere week krijg je jouw beloning beschikbaar. Je kunt besluiten om de connector uit de auto te halen; myJINI krijgt hiervan een melding. De consequentie is dat er geen beloning volgt voor die week.

Momenteel registreert de connector niet wie er achter het stuur zit. BNV Mobility verwacht aan het einde van dit jaar te komen met een release waar onderscheid kan worden gemaakt tussen bestuurders door verschillende accounts.

Per 14 september 2015 kun je er ook voor kiezen om lid te worden zonder autoverzekering. Je maakt dan bijvoorbeeld alleen gebruik van de ritregistratie (om zakelijk en privé rijden bij te houden) en voordelen zoals tanken met korting en spaarpunten verdienen via spitsmijden (als je in de regio Rotterdam woont). In die situatie zijn de kosten van de connector €4,50 per maand.

Optionele ritregistratie

Naast de autoverzekering kun je ritregistratie afnemen bij myJINI. Momenteel is deze optie gratis. Per januari 2016 gaat deze functie €4,25 per maand kosten. De ritregistratie kan maandelijks worden opgezegd.

Privacy

myJINI garandeert je privacy en geeft aan dat de gegevens niet worden verstrekt aan verzekeraar AllSecur. Je gegevens worden geregistreerd in ruil voor premiekorting.

Kortingsopbouw

Je kunt - na het eerste verzekeringsjaar - premiekorting (JINI$) verdienen door het aanpassen van je rijgedrag (remmen en minder hard optrekken) en door je rijtijden. Hard remmen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je minder korting krijgt op je premie. De reden ervan - bijvoorbeeld een overstekend dier - wordt uiteraard niet geregistreerd; remmen is remmen.

Ook bij het mijden van de spits in regio Rotterdam is extra beloning te verdienen. Per januari 2016 wordt dit gebied door het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgebreid naar 12 regio’s.

De beloning wordt bepaald door wekelijks te kijken naar de positie van de automobilist in de ranking van de totale groep myJINI leden. Behoor je tot de best presterende 75% van de myJINI-leden, dan ontvang je JINI$. Heb je in een week niets kunnen verdienen door niet bij die 75% te horen, dan begin je de volgende week weer opnieuw met gelijke kansen aan die van de anderen. Hoe je de maximale premiekorting van 30% behaalt, blijft echter onduidelijk.

Premie

We berekenden augustus 2015 voor een Volkswagen Polo uit 2010, 12.000 kilometer per jaar en 8 schadevrije jaren. myJINI vroeg in ons rekenvoorbeeld de volgende maandpremie inclusief 21% assurantiebelasting.

Soort dekking Premie

per maand Voorbeeld rijstijlkorting van 10% Maximale rijstijlkorting van 30% WA €21,44 €1,77 €4,43 Beperkt casco €32,38 €2,82 €7,06 Allrisk €46,04 €4,00 €10,02

Peildatum: augustus 2015

Dezelfde rekensom in onze autoverzekeringenvergelijker leverde als scherpste prijzen: €15,66, €20,81 en €35,76. Op basis van bovenstaand rekenvoorbeeld is de maandpremie van myJINI bij een allrisk dekking scherp geprijsd bij een maximale rijstijlkorting van 30%.

Voorwaarden

De autoverzekering is per direct opzegbaar, maar zeg je binnen een jaar op dan ontvang je geen premiekorting. De autoverzekering van AllSecur heeft prima voorwaarden, zoals een nieuwwaarderegeling van maximaal 36 maanden. Zie de voor- en nadelen in de autoverzekeringenvergelijker.

De verzekering kent wel een korte bonus-malusladder. Bij 12 schadevrije jaren of meer val je na een schade altijd terug naar 6 jaar. Let op: per volgend jaar verandert dit: www.consumentenbond.nl/schadevrijejaren

Kies in het geval van schade bewust voor een schadeherstelbedrijf. Maar liefst €500 komt namelijk voor eigen rekening als je de schade door een niet bij AllSecur aangesloten bedrijf laat herstellen (en een polis zonder vrije Reparatiekeuze hebt).

Pluspunten

Inzicht in je eigen rijstijl.

Geen (telematica)kosten voor het gebruik van de connector.

Extra’s zoals de ritregistratie en tankpas.

Prima verzekeringsvoorwaarden van AllSecur.

Minpunten

Je gegevens worden geregisteerd: waar je naartoe rijdt, hoe laat, etc. Niet iedereen vindt dit een prettig idee.

De connector registreert niet de reden van het remmen.

Onduidelijke opbouw van de maximale premiekorting van 30%.

Flinke terugval in schadevrije jaren na schade.

€500 eigen risico bij schadeherstel dat niet door een herstelpartner plaatsvindt.

Wat is myJINI?

Sluit je een nieuwe autoverzekering bij AllSecur of heb je een bestaande autoverzekering bij deze verzekeraar? Dan kun je kiezen voor een variant waarbij je rijgedrag wordt gemonitord in ruil voor premiekorting; myJINI autoverzekering.

Dit is weer een nieuwe ‘Pay How You Drive’ aanbieder, die veilig rijden en spits mijden stimuleert en beloont met zogenoemde JINI$-tegoedpunten. Hiermee kun je tot 30% premie terugverdienen, tanken met voordeel en sparen voor producten op hun marktplaats waaronder een cadeaukaart van Bol.com. De premiekorting wordt wekelijks vastgesteld.

Registratie van rijgedrag

Voor het registreren van je rijgedrag wordt er een kosteloze connector geplaatst in je auto. Dit speciale kastje krijg je in bruikleen. De geregistreerde gegevens kun je volgen via een persoonlijke online dashboad. Na een verzekeringsjaar wordt opnieuw de premiekorting bepaald aan de hand van de gegevens over je rijgedrag. Voor het bepalen van de beloning wordt gekeken naar je positie in de ranking van de totale groep myJINI leden. Jouw wekelijkse beloning kun je online bekijken.

Lid van myJINI

Per 14 september 2015 is het mogelijk om lid te worden van de mobiliteitsdienst, zonder een autoverzekering af te sluiten. Je kunt via dit lidmaatschap gebruik maken van de voordelen van spits mijden, de rittenregistratie en de tankpas. Op deze datum lanceert myJINI ook een app.

myJINI

De myJINI autoverzekering wordt sinds begin 2015 aangeboden in samenwerking met verzekeraar AllSecur, het bedrijf achter myJINI is BNV Mobility. De autoverzekeringen zijn geschikt voor zowel voor particulieren als zakelijke rijders. Je kunt een verzekering afsluiten met de dekkingen WA, beperkt casco of allrisk. Inmiddels telt myJINI circa 1000 leden.

