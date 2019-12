Eerste indruk|Ditzo Prepaid Pechhulp is een alternatief voor bijvoorbeeld de wegenwacht of Route Mobiel. Geen abonnement en goedkoper. Maar is het ook beter?

Wat is Prepaid Pechhulp

Al jaren lid van de ANWB en nog nooit de wegenwacht nodig gehad. Als je dat zonde van het geld vindt, is Prepaid Pechhulp van verzekeringsmaatschappij Ditzo misschien iets voor je. Maar dan moet je er wel op vertrouwen dat je ook in de toekomst weinig autopech hebt.

Ditzo Prepaid Pechhulp is geen abonnement zoals de wegenwacht of Route Mobiel. Je koopt als het ware een tegoedbon voor hulp bij autopech. Daarmee heb je recht op 1 keer pechhulp. Je kunt kiezen voor een geldigheidsduur van 2, 3, of 4 jaar. Hoe langer die termijn, hoe lager de prijs op jaarbasis is.

Beeld: Jaap Stronks

Voordelen

Voor mensen met weinig pech is Ditzo goedkoper dan ANWB wegenwacht, Route Mobiel en Mondial Assistance.

Onbeperkt de mogelijkheid om je kenteken te veranderen. Handig als je vaak een andere auto koopt.

Nadelen