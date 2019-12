Slinger: autostoelen delen via WhatsApp

Eerste indruk|Met de app van Slinger kun je gemakkelijk de lege plekken in je auto vullen als je naar een evenement gaat. Beter voor het milieu en je kunt de kosten van de rit delen. Handig of niet, wij proberen de app uit.

Conclusie

De app is handig voor de bestuurder om overzicht te houden wie er met je meerijdt. Als meerijder kun je makkelijk zien of er nog plekken vrij zijn. Een groot voordeel van het gebruik van de app is dat evenementenorganisaties of partners meerijgedrag kunnen belonen door geld aan een CO2-uitstoot-reducerend project te geven. Een nadeel is dat je niets weet over degene die met je meerijdt.

Wat is het?

Slinger is een app waarmee je zowel bekenden als onbekenden kunt uitnodigen om met jou mee te rijden. Bijvoorbeeld als je naar een voetbalwedstrijd, festival of concert gaat. Je kunt de app ook voor ritjes van je eigen sportteam gebruiken. Je maakt een bericht gemakkelijk aan met de app en deelt deze via kanalen, zoals WhatsApp, Facebook en e-mail.

Ben je met een groep bekenden, dan heb je de app van Slinger niet nodig: je kunt dan ook zelf een bericht sturen met de vraag wie mee wil rijden. Slinger laat ons weten dat zij hier juist tegenovergestelde ervaringen mee hebben: 'Onze gebruikers zijn voor een groot deel hockey- en voetbalteams die aangeven het erg prettig te vinden om de app te gebruiken en zo met de groep te kunnen regelen en ook afspraken kunnen maken over kosten. En het wordt inzichtelijk wie er vaker rijdt en wie niet. Daarnaast worden de emissies gecompenseerd.'

Voordelen

De bestuurder heeft overzicht wie er meerijdt.

De meerijder weet waar hij/zij aan toe is.

CO2-uitstoot verminderen wordt gestimuleerd.

Een bericht is gemakkelijk via verschillende kanalen te delen.

Nadelen

Een nadeel van de app is dat wanneer je onbekenden meeneemt, je niet weet of iemand betrouwbaar is. Er is nog geen optie om feedback te geven over de bestuurder en/of meerijder. Dit zou een goede toevoeging zijn aan de app.

Hoe werkt het?

Download de app. Vul je telefoonnummer en naam in. Voer de code in die je per sms ontvangt. Geef aan hoeveel plekken je vrij hebt en welk bedrag je aan onkosten wilt ontvangen. Geef de slinger een naam. Vul de eindbestemming in en of het een enkeltje of retour is. Geef de vertrekdatum op. Vul je vertrekadres in. Deel je 'slinger' via WhatsApp of andere media. Nu kan de ontvanger een plek reserveren. In de app zie je wie er met je mee rijdt.

