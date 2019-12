Eerste indruk|Bij Sluiteenverzekering.nl kun je autoverzekeringen vergelijken en een autoverzekering afsluiten via een chatgesprek op Facebook Messenger. Maar deze zogenoemde chatbot geeft je geen advies. De autoverzekeringvergelijker is een initiatief van RISK Verzekeringen en wordt (als open bètaversie) aangeboden sinds 2 mei.

Conclusie

Je kunt chattend relatief snel een autoverzekering afsluiten. Het is jouw keuze of dit gemak opweegt tegen de beperkte mogelijkheden in een vergelijking. Diverse belangrijke aspecten bij het kiezen van een autoverzekering ontbreken, zoals de keuze voor een eigen risico en aanvullende dekkingen. Wij geven de chatbot geen gelijk met ‘Jij hebt een uitstekende keuze gemaakt’. Afgezien nog van het onduidelijke privacybeleid van de aanbieder.

Facebook en privacy

In de privacyverklaring van Sluiteenverzekering.nl staat niet welke gegevens waarvoor gebruikt worden, hoe lang die worden bewaard en met wie ze worden gedeeld. Ook ontbreekt in de verklaring een verwijzing naar de aanvullende privacyvoorwaarden van Facebook. Messenger is onderdeel van het Facebook platform en wat je doet op het platform is van Facebook. Kortom: de gegevens die je invoert, kan Facebook gebruiken.

Bovendien maakt het bedrijf onderaan een vreemd voorbehoud, door aan te geven dat ‘gelet op nieuwe ontwikkelingen’ de tekst van het privacy statement kan worden aangepast. ‘Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.’, aldus Sluiteenverzekering.

Hoe werkt het?

1. Op de website Sluiteenverzekering.nl log je in met de gegevens van je Facebook-account.

2. Vervolgens start je een chatgesprek door te klikken op de banner ‘Bericht versturen’.

3. Op het moment dat je een woord typt, start het gesprek. Je ontvangt een welkomsbericht met een link ‘Vergelijk maar!’.

4. Daarna vraagt de chatbot naar diverse gegevens:

Kenteken van de auto

Je geboortedatum

Je geslacht

Je achternaam

Je adres

Aantal schadevrije jaren

Aantal kilometers je per jaar rijdt

Gewenste dekking van je autoverzekering

5. Na het invoeren van je gegevens verschijnt er een logo van de autoverzekeraar, naam van de verzekering en de maandpremie. Met het pijltje naar rechts kun je 2 andere autoverzekeringen zien van de top 3.

6. Als je kiest voor een autoverzekering, dan vraagt de chatbot om aanvullende gegevens, waaronder je e-mailadres en IBAN.

7. Na het afsluiten van de autoverzekering ontvang je de polis en groene kaart per e-mail.

Pluspunten

Het kost je minder tijd bij het invullen van gegevens.

Minpunten

Als je iets verkeerd typt, bijvoorbeeld je oude adres, dan kun je niet eenvoudig corrigeren omdat je niet terug kunt naar een vraag ervoor.

Voor een autoverzekeringenvergelijker moet je je geslacht invoeren. Vreemd, want deze informatie doet niet ter zake bij het vergelijken van een autoverzekering.

Er staat download vergelijk, maar je ontvangt geen download document. Je krijgt dan een melding dat de aanvraag is verlopen en dat je opnieuw gegevens moet invoeren. Risk heeft laten weten dat dit technisch fout (bug) gaat en dat hieraan wordt gewerkt. Normaliter kun je een pdf downloaden.

Er verschijnt slechts een top 3, meer verzekeringen inzien is niet mogelijk.

In de top 3 staat voor de productnaam Beste prijs of Beste keus. Het is onduidelijk wat dit exact inhoudt. Je kunt niet sorteren op prijs of prijs/ kwaliteit (voorwaarden) of bijvoorbeeld reviews.

Het jaarkilometrage is 12.000, 20.000 of meer. Meer smaken zijn er niet, terwijl het wel uitmaakt in de premieberekening.

Je kunt geen aanvullende dekkingen meenemen in de vergelijking, zoals een rechtsbijstand- of inzittendendekking.

Je kunt niet je voorkeur voor een eigen risico opgeven voor de vergelijking.

