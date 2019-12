Beste autoverzekeraars volgens consumenten

Test|De Consumentenbond voert eens in de 4 jaar een panelonderzoek uit om de tevredenheid over autoverzekeraars te peilen. ZLM heeft de hoogste score, net als 4 jaar geleden. Wie zijn volgens consumenten verder de 'beste' autoverzekeraars?

In juli 2016 zijn ruim 3500 automobilisten bevraagd over de dienstverlening, schadeafhandeling, klachtbehandeling door hun autoverzekeraars. Het ging om automobilisten die de afgelopen 5 jaar een schade hadden geclaimd en een oordeel konden geven over de afhandeling.

Beste score voor ZLM

De ongekroonde klantenkoning is, net als in het onderzoek van 2012, ZLM Verzekeringen. Je kunt hier alleen een polis afsluiten als je in Noord-Brabant of Zeeland woont. De verzekeraar scoort een volle 10 op klanttevredenheid en wordt ook het meest aanbevolen bij familie of vrienden. ZLM staat eveneens bovenaan in een peiling van het Verbond van Verzekeraars onder klanten van 50 schade- en levensverzekeraars (Verzekeraarsinbeeld.nl). Ook Interpolis (8,4), ANWB (8,3) en Aegon, Centraal Beheer en Unigarant (8,2) doen het goed in ons onderzoek.

Minder tevreden

Klanten van ASR Verzekeringen (oordeel: 6,9) en London Verzekeringen (6,8) zijn het minst tevreden. En ook verzekerden van Nationale-Nederlanden en Reaal zijn minder enthousiast. Naast klachten over bijvoorbeeld de premie en schadeafhandeling kunnen andere ervaringen ook meespelen.

Overzicht klanttevredenheidsscores

Zie hieronder het volledige overzicht van de scores uit het onderzoek (op volgorde van score). Sommige autoverzekeraars die wel in onze vergelijker staan, zijn niet opgenomen omdat er onvoldoende respondenten waren (minder dan 50).

Maatschappij Tevredenheidscijfer ZLM 10 Interpolis 8,4 ANWB 8,3 Centraal Beheer 8,2 Aegon 8,2 Unigarant 8,2 Klaverblad 8,1 Univé 8,0 Generali 7,9 FBTO 7,9 Allsecur 7,9 Zelf 7,8 InShared 7,7 Ohra 7,6 Allianz Nederland 7,5 Ditzo 7,4 ABN Amro 7,3 Verzekeruzelf.nl 7,3 Aon Direct 7,2 Delta Lloyd 7,2 Nationale-Nederlanden 7,0 Reaal 7,0 ASR Verzekeringen 6,9 London Verzekeringen 6,8

