Eerste indruk|Veel startende bestuurders beginnen met autorijden in de auto van hun ouders. Een eigen auto is nog niet haalbaar. Als de startende automobilist schade veroorzaakt draaien papa en mama deels op voor de kosten. Zij verliezen namelijk hun no-claimkorting. Om deze schade te dekken biedt Verzekeraar Van Kampen Groep (VKG) sinds kort de NoClaimStarter (NCS) aan.

NoClaimStarter: review

Wie al een gewone no-claimbeschermer heeft, schiet weinig met dit product op, maar deze wordt steeds minder aangeboden. Er valt een mooie korting te behalen als jonge verzekerde. Echter alleen ten opzichte van het eigen VKG-product. De Bovag Basisverzekering bijvoorbeeld is in onze berekeningen een iets goedkoper alternatief voor beginnende chauffeurs. Ook al heeft die geen NCS.

Voordeel beginnende chauffeur

De NCS kan tegen een geringe premie –gemiddelde premie €95 per jaar inclusief assurantiebelasting- worden afgesloten op naam van de startende bestuurder. De polis is gekoppeld aan de autoverzekering van zijn ouders. De jonge automobilist bouwt zo eigen schadevrije jaren op, zonder een eigen auto te hoeven bezitten. Als hij daarna zelf een auto koopt –en minimaal 2 schadevrije jaren heeft opgebouwd op de NCS- tellen die schadevrije jaren mee bij het bepalen van de bonus-trede. Hoe hoger de trede, des te groter de premiekorting. Is hij nog geen 24 jaar, dan stelt VKG zijn leeftijd toch op 24 jaar. Chauffeurs vanaf die leeftijd rijden veiliger en betalen dus minder premie. VKG gaat uit van een 40 tot 50% lagere premie ten opzichte van de eigen ‘huismerk’ verzekering

Besparing

Het volgende voorbeeld laat zien dat de startende automobilist soms 21% kan besparen ten opzichte van de eigen VKG huismerkverzekering. In dit voorbeeld is hij 22 jaar, komt uit Alkmaar en heeft 4 jaar schadevrij in de auto van zijn vader gereden. Hij heeft een 15 jaar oude Volkswagen Golf gekocht en wil die verzekeren. Waar hij zonder de NoClaimStarter bij de goedkoopste autoverzekeraar over de eerste 2 jaar ruim €1790 moet afrekenen, kost hem dat bij gebruik van de NCS €757. Plus 4 jaar NCS à €661 komt dat uit op een totaalbedrag van €1418. Een besparing van 21%. Naarmate de auto duurder of zwaarder wordt, neemt het voordeel van de NCS toe. Voor dergelijke auto’s betaal je immers een hogere premie.

Nadelen

Bij alle verzekeringsmaatschappijen geldt: hoe meer schadevrije jaren, des te lager de premie. Alleen Nationale Nederlanden –en VKG zelf- erkennen de opbouw van schadevrije jaren met de NCS. Onderstaande berekening laat zien dat de bestuurder, ook zonder NCS, bij bijvoorbeeld de Bovag Basisverzekering goedkoper uit is dan met NCS. Dat zou pas anders zijn indien de opgebouwde schadevrije jaren en fictieve startleeftijd breed erkend zouden worden. Dat is dus vooralsnog niet het geval.



Met NCS (bron: VKG) Laagste premie zonder NCS Premie NCS €661 Premie jaar 1 €705 Op basis van 0 schadevrije jaren Premie jaar 2 €757 €650 Op basis van 1 schadevrij jaar Totaal €1418 €1355 Bovag Basis

Verantwoording premieberekening laagste premie zonder NCS

Leeftijd: 22

Woonplaats: Alkmaar (postcode 1813 VK)

Auto: Volkswagen Golf

Bouwjaar: 1998

Aantal kilometers: tot 10.000

Gekozen dekking: WA

Premies zijn inclusief assurantiebelasting

bron: MoneyView

Conclusie

Wij raden de NoClaimStarter alleen aan voor ouders die geen gewone no-claimbeschermer hebben, via VKG verzekerd zijn én geen plannen hebben om over te stappen. Voor jonge automobilisten is de NCS alleen zinvol als zij voor ongeveer hun 28e jaar van plan zijn een eigen auto aan te schaffen die wordt verzekerd via VKG of bij Nationale-Nederlanden. Verzekeraars zien bestuurders tot 24 jaar als een risicofactor, met dito hoge premie. Daarna daalt de premie snel. De kosten van de NCS wegen dan al snel niet meer op tegen de lagere premie. Tussentijds overstappen is uit den boze. Je verliest –behalve bij VKG en Nationale Nederlanden- meteen je schadevrije jaren.



No Claim Starter: Wat is het?

Een aparte verzekering waarmee je als jonge bestuurder zonder eigen auto zelf schadevrije jaren opbouwt en die de no-claimkorting van je ouders beschermt na een schade. De auto moet wel via VKG zijn verzekerd.

No-claimverlies

Veel startende bestuurders beginnen met autorijden in de auto van hun ouders (of verzorgers), omdat een eigen auto en bijbehorende autoverzekering financieel niet haalbaar zijn. Als de startende bestuurder echter een schade veroorzaakt met de auto van de ouders, levert dat de ouders een behoorlijke kostenpost op door het verlies van no-claimkorting. De NoClaimStarter (NCS) dekt deze kosten.

Auto van papa

De NCS is een verzekering van de Van Kampen Groep (VKG) uit Hoorn. De verzekering wordt afgesloten op naam van de startende bestuurder. De polis geldt alleen voor de auto van de ouders/verzorgers. Die auto moet wel bij VKG zijn verzekerd. Of bij verzekeraars waarbij VKG bemiddelaar is. De NCS is ook verkrijgbaar bij alle tussenpersonen die zaken doen met VKG.

Extra opbouw schadevrije jaren

De startende bestuurder bouwt dus eigen schadevrije jaren op door in de auto van zijn ouders te rijden. Zodra hij of zij twee schadevrije jaren heeft opgebouwd op de NCS –en een eigen auto wil kopen- mag hij of zij het aantal schadevrije jaren meetellen bij de aanvraag van de verzekering. Dat levert een hogere korting op, maar dan moet de verzekeraar deze schadevrije jaren wel erkennen. Op dit moment hebben alleen Nationale-Nederlanden en VKG zelf aangegeven dit te doen.

Als hij bij aanschaf van een eigen auto nog geen 24 jaar is, krijgt hij toch de –tot 50% lagere- premie van iemand van 24 jaar.

Schade

Als een beginnende bestuurder een schade veroorzaakt met de auto van papa of mama, voorkomt de NCS een terugval in no-claimkorting op de polis van de ouders. De jeugdige brokkenpiloot verliest 1 schadevrij jaar. Zijn ouders worden volledig gecompenseerd. Hun premie van de hoofdverzekering en het aantal schadevrije jaren blijven gelijk.

Fraudegevoelig

Een risico voor VKG is dat ouders een zelf veroorzaakte schade gaan verhalen op de NCS.

Overstappen

De opgebouwde schadevrije jaren worden alleen geaccepteerd door VKG. Nog niet door de verzekeraars waarvoor VKG tussenpersoon is, met uitzondering van Nationale-Nederlanden. VKG verwacht dat er snel meer verzekeraars gaan volgen. Harde toezeggingen zijn er op dit moment (peildatum: 7 mei 2013) nog niet.

