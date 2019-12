Vergelijkingswebsite Rijgedragverzekering.nl

Rijgedragverzekering.nl: review

Update maart 2016

Inmiddels kun je op Rijgedragverzekering.nl wel zelf online vergelijken en afsluiten. Na het invullen van je gegevens, kenteken en voorkeur worden de rijgedragpolissen getoond met de verschillende premies en het eventuele eigen risico. Maar een overzicht van alle kenmerken/voorwaarden ontbreekt hierbij. Daarnaast worden ook enkele ‘gewone’ autoverzekeringen getoond die beschikbaar zijn, zoals van de DeKilometerverzekering.nl. Dit lijstje is wel nog steeds erg beperkt.

Volgens DeKilometerverzekering.nl zijn er op de lopende rijgedragpolissen die sinds augustus vorig jaar zijn afgesloten nog geen schades geclaimd.

Conclusie najaar 2015

Rijgedragverzekering.nl presenteert zich als een vergelijkingssite voor rijgedragpolissen, waarmee je tot 35% premiekorting kunt verdienen door netjes te rijden. Je kunt echter alleen telefonisch een handjevol rijgedragpolissen en daarnaast gewone autoverzekeringen laten vergelijken en afsluiten. Dit doet DeKilometerverzekering.nl voor je, die zelf ook autoverzekeringen aanbiedt. Van een volwaardige vergelijkingswebsite kun je dus allerminst spreken.

Beperkt aanbod

De vergelijkingssite is beperkt tot nu 5 aanbieders die een OBD-stekker (On Board Diagnostics) aanbieden om je rijstijl te meten (ASR, Bovemij, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Reaal). Er zijn echter meer aanbieders van autoverzekeringen met rijstijlkorting, zoals Fairzekering, PolisVoorMij of Whoosz!. De twee laatstgenoemde meten en registreren je rijstijl via een app.

Het aanbod van Rijgedragverzekering.nl is dus vrij minimaal. DeKilometerverzekering.nl geeft verder aan dat de verzekering kan wijzigen, als tussentijds blijkt dat je bij een andere rijgedragpolis beter af bent. Als klant zie je dan ineens een andere verzekeraar op de nieuwe polis staan. En let op: heb je 10 of meer maanden geen korting opgebouwd, dan kan de rijgedragverzekering worden beëindigd.

Geen online vergelijking

De verzekeringen zelf vergelijken en online afsluiten via de website blijkt onmogelijk. Dit kan alleen telefonisch via verzekeringskantoor DeKilometerverzekering.nl, wat het hele proces ondoorzichtig maakt. Van een ‘vergelijkingssite’ is dus geen sprake. Pas na het telefonisch doorgeven van je gegevens ontvang je een offerte, naar keuze met of zonder advies (execution only). DeKilometerverzekering.nl is het aanspreekpunt voor verzekerden bij vragen en schade.

We namen de proef op de som en vroegen telefonisch een vergelijking op. De betreffende medewerkster van DeKilometerverzekering.nl geeft aan dat de rijgedragpolissen voor onze Hyundai Getz helaas niet voordelig zijn dan de reguliere polissen die uit de vergelijking rollen. Ondanks de 35% rijstijlkorting. Een offerte voor de rijgedragpolissen blijkt in eerste instantie dan ook niet mogelijk. Na even aandringen krijgen we alsnog een offerte voor een ‘dure’ rijgedragpolis van ASR en Reaal. Een volledige lijst van de vergeleken polissen krijgen we niet.

Kosten

Voor de rijgedragverzekeringen betaal je maandelijks €2 aan zogenoemde telematicakosten voor de OBD-stekker en gegevensuitwisseling. Ook geldt er bij deze polissen een ‘vanaf’ maandpremie van €33. Voor het afsluiten van een polis ontvangt DeKilometerverzekering.nl doorlopende provisie van de verzekeraar. Je kunt de premie overigens alleen per maand betalen.

Privacy

Op de website wordt benadrukt dat je persoonlijke gegevens niet inzichtelijk zijn voor Rijgedragverzekering.nl. Ze zeggen de data alleen voor de rijstijlscores en analyses te gebruiken. Dat klinkt goed, maar er zijn uitzonderingen. Onder het kopje ‘privacy’ valt namelijk te lezen dat medewerkers van Voogd & Voogd Verzekeringen, die achter de schermen de administratie en schade regelen, in ‘speciale gevallen’ wel degelijk informatie kunnen opvragen. Ook kan de schadebehandelaar altijd gegevens opvragen bij een ongeval, diefstal en fraudeonderzoek.

Afsluitkanaal

De website is een initiatief van verzekeringskantoor DeKilometerverzekering.nl, dat zichzelf presenteert als onafhankelijk verzekeringskantoor. Deze aanbieder biedt zelf ook autoverzekeringen aan en een online vergelijkingstool, waar de rijgedragpolissen niet in zitten. Wil je liever een ‘gewone’ autoverzekering en geen rijgedragpolis, dan wordt je via het platform doorverwezen naar de website van DeKilometerverzekering.nl. De vraag is dan ook hoe onafhankelijk deze constructie is, wanneer de website is ingericht als afsluitkanaal voor een handjevol rijgedragpolissen of een andere autoverzekering. Een volwaardige vergelijkingssite is het in elk geval niet.

Korting voor je rijstijl

Bij rijgedragpolissen of ‘pay how you drive’ autoverzekeringen blijft registratie van je gegevens voor premiekorting een heikel punt. De verzekeraar weet in principe waar je bent en hoe je rijdt, ook al wordt daar verder niets mee gedaan volgens de meeste aanbieders.

Lees meer over korting voor je rijstijl. Of discussieer mee over dit onderwerp via de community.

Vergelijk zelf

Staar je ten slotte niet alleen blind op premiekorting, maar check de dekking en voorwaarden van vrijwel alle autoverzekeringen via de Autoverzekeringvergelijker.

Wat is Rijgedragverzekering.nl

Met enige bombarie presenteerde DeKilometerverzekering.nl de website Rijgedragverzekering.nl recent als eerste vergelijkingswebsite voor rijgedragverzekeringen. Dit zijn autoverzekeringen waarbij je rijgedrag van invloed is op de premie (Pay How You Drive). Via de website is het mogelijk om 5 aanbieders te vergelijken, namelijk ASR, Bovemij, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Reaal. Veiliger rijden kun je tot 35% premiekorting per maand opleveren, bij Delta Lloyd is de maximale beloning 23%.

Hoe werkt Rijgedragverzekering.nl

Het vergelijken of afsluiten van een rijgedragpolis verloopt altijd via de telefoon. De polis ontvang je uiteindelijk digitaal, de verzekering kun je inzien via een eigen online polismap. Je kunt geen polis afsluiten als je auto 10 jaar of ouder is. Heb je 10 of meer maanden geen korting opgebouwd, dan kan de verzekering worden beëindigd.

Rijgedrag via stekker

De rijgedragverzekeraars meten het rijgedrag via een zogenoemde OBD-stekker, de ChipWise genaamd. De stekker meet je brandstofverbruik en daarnaast ook hoe hard je rijdt, hoe vaak je remt én wat je locatie is. Iedere 2 minuten stuurt de stekker de gemeten resultaten door naar de server van de verzekeraar. Volgens Rijgedragverzekering.nl kun je de opgeslagen gegevens na 2 maanden weer verwijderen. Vergeet je dit, dan blijven je gegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Op initiatief van DeKilometerverzekering.nl

De website is een initiatief van verzekeringskantoor DeKilometerverzekering.nl, een partij die via de eigen website ook eigen autoverzekeringen aanbiedt en een vergelijkingstool voor reguliere autopolissen. De verzekeraar achter DeKilometerverzekering.nl is Nationale-Nederlanden, ook een van de 5 aanbieders van rijgedragpolissen.

Benieuwd wat wij van Rijgedragverzekering.nl vonden? Lees onze review.