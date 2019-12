Reviews van Ditzo autoverzekering

Anoniem 15 december 2019







Wilde met mijn autoverzekering overstappen naar Ditzo. 19 maat schadevrij. Helaas heb ik wel 1x een beroep gedaan op het waarborgfonds en 1x uit coulance overwegingen een kleine uitkering ontvangen van mijn inboedelverzekering. Ik vorm hierdoor een te groot risico voor Ditzo en wordt zonder enige vorm van wederhoor als brokkenmaker geweigerd. Ik voel mij geschoffeerd temeer daar ik ondanks enkele verzoeken om uitleg geen enkele toelichting krijg van dit bedrijf. Overigens wil ik er al helemaal niet meer naar overstappen want dit soort bedrijven mogen van mij direct ophoepelen.

MF 16 mei 2019







Ik heb een andere auto aangeschaft, heb 41jaar schadevrij gereden en ben al jaren klant,Nu niet meer NU BEN IK INEENS TE OUD 81 JAAR OM TE VERZEKEREN. DÁT NOEM IK NIET KLANTVRIENDELIJK.

Aad 10 januari 2019







Ditzo beloont vanaf 2 autoverzekeringen met 10 % korting op elke polis. Echter, met overschrijven van een andere auto kom ik er achter dat dit bij mij nimmer is toegekend, alhoewel 2 auto's verzekerd vanaf 2015. “Vreemd, maar het staat bij u niet aan" kreeg ik als reactie van de behandelaar. Vervolgens: “Ik pas het gelijk aan”. Op de vraag over eventuele restitutie van naar mijns inziens onterecht geïnde premies ( te hoog ) kreeg ik geen antwoord. Na maar liefst 50 !! dagen en herhaaldelijk informeren komt er eindelijk mondeling antwoord van klantenservice. Op mijn vraag waarom dit niet automatisch wordt toegepast zegt hij het volgende: Als u meerdere auto`s bij Ditzo hebt verzekerd moet u ZELF bellen en aangeven. Vanaf dat moment wordt de 10% gehanteerd en de polissen aangepast naar de lagere premie. Dit wordt NIET automatisch in werking gesteld. Eea is via mail bevestigd. Letterlijk “daarom is er verder geen restitutie mogelijk".Dit kan zo in de rubriek “Stekeligheden” .

Ing 20 december 2018







Ik heb bij de Ditzo naast een autoverzekering ook een zorgverzekering en kreeg een berichtje dat ik zodoende in aanmerking kom voor korting. Bij het activeren van de actie meteen mijn gegevens bij beide verzekeringen nagekeken aangezien ik in maart gescheiden ben. De zorgverzekering was idd. aangepast de autoverzekering echter niet hoewel ik in juli al wel een kopie van mijn identiteitsbewijs opgestuurd had. Geappt, maar geen antwoord. Gechat en ja de post was zeker niet goed aangekomen? En op mijn vraag of ze de gegevens van de zorgverzekering niet konden gebruiken aangezien dit officieel gaat (via DiGiD). Maar nee dat mocht niet … Nee, mag niet: wet op de privacy. Hoezo wet op de privacy … hoe kunnen ze dan korting aanbieden op 2 verschillende namen? De schijn ophouden noem ik zoiets. Autoverzekering ga ik dus opzeggen. Stap wrs. over naar prepaid van NN i.v.m. de weinige aantal km. dat ik jaarlijks rijd.

John 16 september 2018







