Secret-Box kids

Secretbox kids: review

Voor €25 koop je bij Secretbox.com een verrassingsdoos gevuld met speelgoed. Wij bestelden er eentje voor een jongen van 3 jaar en één voor een meisje van 5 jaar.

Vol verwachting

Het lijkt wel Sinterklaas: de kinderen vinden het openen van de verrassingsdozen maar wat spannend. In de dozen zit een grote zwarte plastic bak van Curver, ieder met negen stuks speelgoed. Enigszins teleurgesteld zien we dat van meerdere artikelen de verpakking beschadigd is. Eentje is zelfs helemaal stoffig en vies, en bij een ander product ontbreekt een onderdeel waardoor het onbruikbaar is.

Bij allebei zit er één item in dat duidelijk het grote cadeau is. Bij het meisje is dat een Bontempi iGirl muziekstandaard met twee microfoons. In elkaar zetten gaat lastig en tijdens gebruik valt de muziekstandaard redelijk vaak om. Maar dat mag volgens de kinderen de pret niet drukken en er wordt uit volle borst met de melodietjes meegezongen.

In de box voor het 3-jarige jongetje was de radio bestuurbare motor van Chicco favoriet. De zes batterijen die ervoor nodig zijn, zitten er helaas nog niet bij. Maar eenmaal aan de praat, wordt er lustig mee rond gereden.

Aan de kant geschoven

De rest van de box is gevuld met speelgoed dat de kinderen al snel aan de kant schuiven. Reden: het blijkt toch niet echt goed bij de leeftijd en interesses te passen. Het grote digitale horloge past niet om het polsje van de 3-jarige peuter die uiteraard nog niet kan klokkijken. Ook weten beide kinderen niet wat ze met een speakersetje moeten doen. Een iPad of een smartphone om hem op aan te sluiten, hebben ze immers nog niet. De in-ear hoofdtelefoontjes in de vorm van een vlieg zien er grappig uit, maar ook die moeten wel eerst ergens op aangesloten worden. Sowieso is er veel overlap tussen de twee boxen. En de spulletjes van Anubis, de smurfen en Angry birds waren een tijdje geleden populair maar slaan nu niet bepaald meer aan.

Prijs

We hebben geprobeerd te achterhalen wat al het speelgoed bij elkaar waard is. Maar van meerdere artikelen hebben we de prijs niet kunnen achterhalen en niet alles was bij Nederlandse (web)winkels te koop. Voor de muziekstandaard en de bestuurbare motor betaal je al snel zo'n drie tot vier tientjes. Beide boxen komen in ieder geval boven de €100 uit. Ook de box voor de keuken bevatte spullen van ongeveer de waarde die secretbox claimt. Qua waarde voelen we ons dus niet bekocht, maar doordat er veel ongebruikt in de hoek blijft liggen, is het de vraag of we niet beter zelf iets hadden kunnen uitzoeken.

Niet blij?

Voor alle internetbestellingen geldt dat je het zonder opgave van reden binnen 14 dagen mag terugsturen. Dat geldt ook voor verrassingspakketten, ook al heeft Secretbox dit niet helemaal goed begrepen. Zodra je de doos hebt geopend waarin de Secretbox is verstuurd, vervalt volgens de algemene voorwaarden van Secretbox het recht om de box terug te sturen. Wettelijk gezien mag je de box - ook na openen - gewoon terugsturen. Secretbox belooft zijn algemene voorwaarden aan te passen.

Wat zit erin de Secretbox?

De inhoud van de boxen kan iedere keer anders zijn. Maar bij ons zat er het volgende in:

Box jongen, 3 jaar:

Chicco Ducati999: radiobestuurbare motor, via buitenlandse websites te koop vanaf €30

Captain America opblaasbare poef.

Canvas opvouwbare opbergbox met 2 lades, met een afbeelding van Winnie de Poeh.

Voetbal, moet nog opgepompt worden. Bij Franse webwinkels te koop voor €5

Angry birds High Bounce ball: set van 3 ballen.

Sonpre Digital Speaker: speakersetje, aan te sluiten op mobiele telefoon, laptop, ipad etc. Verkrijgbaar vanaf €35

Studio 100 Nickelodeon Anubis pennenetui. Bij Duitse webwinkels te koop vanaf €3

Sunday Animal Headphones: in-ear hoofdtelefoontje in de vorm van een vlieg. Bij Duitse webwinkels te koop vanaf €8

Blauw horloge met licht. Merk onbekend.

Verpakt in een zwarte plastic kist van Curver, met het logo van Secretbox.com erop, ter waarde van €20.

Box meisje, 5 jaar: