Elektrosmog en je baby

De meeste babyfoons maken gebruik van een DECT- of digitale verbinding. Zijn de elektromagnetische golven van digitale babyfoons nu gevaarlijk of niet? Websites van felle tegenstanders van ‘elektrosmog’ zoals StopUMTS.nl staan vol met verhalen over de schadelijke gevolgen van deze golven.

Geen reden om bang te zijn

De hoeveelheid electrostraling van babyfoons is in de regel erg laag. Uit onderzoek blijkt dat de babyfoons met de allersterkste elektromagnetische golven op slechts 6% van de in Duitsland geldende veilige emissiewet zenden.

Dit geldt tenminste als je op een meter afstand van het apparaat blijft. Het onderzoek is onder andere van onze Duitse collega’s van Stiftung Warentest. Zij zijn altijd bijzonder kritisch over elke vorm van elektrosmog.

Zelfs de Duitsers vinden dat je niet bang hoeft te zijn voor de schadelijke gevolgen door elektromagnetische golven van babyfoons.

Invloed elektrosmog beperken

De invloed van electrostraling kun je beperken door:

Gebruik te maken van de VOX-functie .

. De babyfoon verder weg te zetten.

De VOX-functie zorgt dat de babyfoon alleen verbinding maakt als er geluid is. De babyfoon verder weg zetten werkt. Maar let op. Als je de babyfoon verschuift van een halve meter naar een 1 meter maakt dat veel uit. Maar van 1 meter naar 1,5 meter zet niet veel zoden aan de dijk. Dat komt omdat de intensiteit van de straling samenhangt met het kwadraat van de afstand.

Wees voorzichtig met smartphones en tablets

De elektromagnetische golven van smartphones en tablets zijn een stuk krachtiger zijn dan die van babyfoons. Houd die afstand van minstens een meter dus zeker aan als je een smartphone of tablet gebruikt als babyunit. Leg hem in elk geval nooit in het bedje van de baby.