Onveilige babyfoons Luvion en Alecto

Voor onze laatste babyfoontest kochten we 3 wifibabyfoons. Bij 2 daarvan zagen we zwakke plekken die een hacker kan misbruiken. Zorgen de fabrikanten voor verbetering?

Update 25 mei

Na herhaaldelijk aandringen is er nog steeds geen beveiligingsupdate beschikbaar. Daarom biedt Alecto vanaf 20 mei de mogelijkheid om de Alecto DIVM-850 om te ruilen voor een alternatief product. Dit moet je zelf aanvragen via het formulier van de klantenservice van Alecto. Je krijgt geen geld terug.

Dit magere aanbod illustreert hoe afhankelijk je in dit soort situaties bent van de fabrikant. Dat moet veranderen. Lees onze Eisen aan digitale veiligheid voor producten & diensten.

Zwakke plekken

Bij de Arlo Baby vonden we geen aanwijzingen van digitale kwetsbaarheden. Bij de Luvion Grand Elite 3 Connect en de Alecto DIVM-850 zien we wél zwakke plekken die een hacker kan misbruiken. Zonder deze kwetsbaarheden had de Grand Elite 3 Connect zeker een hoger Testoordeel gehad.

Wij vinden dat Alecto en Luvion de babyfoons niet met deze kwetsbaarheden op de markt hadden mogen brengen. Het is goed dat ze na onze test werken aan verbetering van de veiligheid, maar het is jammer dat het nodig is.

Alecto DIVM-850

Bij de Alecto DIVM-850 kun je het beeld bekijken op het scherm van de oplaadbare ouder-unit of op je smartphone. Maar het beveiligingsniveau van de DIVM-850 is slecht. Er zijn voor hackers meerdere mogelijkheden om dit apparaat aan te vallen of over te nemen.

Daarom adviseerden we al om de app voorlopig niet te gebruiken. Gebruik alleen de directe verbinding tussen babycam en ouderunit, zolang er nog geen beveiligingsupdate is.

Alecto heeft besloten dit product uit het assortiment te halen. Maar online zijn er nog wel exemplaren te koop. Alecto voelt zich 'als leverancier nog zeker verplicht om de benodigde updates te verzorgen' voor de huidige gebruikers. Maar Alecto is afhankelijk van zijn Chinese leverancier en die komt maar niet met de beloofde beveiligingsupdate.

Luvion Grand Elite 3 Connect

Het beeld van de Luvion Grand Elite 3 Connect bekijk je op het scherm van de oplaadbare ouder-unit of op je smartphone. Superhandig om dat allebei te hebben. Maar tijdens onze test in september 2019 is het beveiligingsniveau van de Luvion Grand Elite 3 Connect onvoldoende.

Eerder adviseerden we om de app alleen te gebruiken als je een goed beveiligd thuisnetwerk hebt. Zonder app is hij goed bruikbaar: je hebt de ouder-unit om je kind in de gaten te houden.Ondertussen werkt Luvion aan verbeteringen. Er komen strengere wachtwoordeisen en een privacyverklaring. Ook worden beveiligingsupdates in de toekomst automatisch geinstalleerd. Bij één van de komende updates van de app wordt je ook gevraagd om de firmware van de babyfoon te updaten. Naar verwachting gebeurt dit vóór 5 februari.

Lees ook: