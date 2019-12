Eerste indruk|Een babyfoon die alleen bestaat uit een camera met microfoon. Als ouderunit gebruik je je iPhone of iPad. Zo kun je overal ter wereld waar je een internetaansluiting hebt, je kindje in de gaten houden. Maar werkt het allemaal wel zo goed?

Philips In.Sight babyfoon review

Pluspunten

Vanaf overal waar je toegang tot internet hebt de camerabeelden bekijken vanaf je iPhone of iPad.

Uitstekend beeld.

Extra's zoals temperatuursensor, luchtvochtigheidssensor et cetera.

Beelden opnemen en delen via de Cloud.

Minpunten

De eerste aanmelding verloopt niet bepaald probleemloos.

De beelden lopen snel vast: je moet de app dan opnieuw opstarten om weer verbinding te maken.

Er zit een forse vertraging in het beeld en het geluid – je kunt jezelf terugzien en - horen.

Het is de vraag of je privacy 100% gegarandeerd is als alle data in de Cloud worden opgeslagen.

Installeren

Het installeren van de Philips In.Sight-hardware (de camera, dus) is een fluitje van een cent. Er zitten weinig onderdelen aan en het spreekt allemaal vanzelf.

De gebruiksaanwijzing is minder gebruiksvriendelijk: alle informatie staat per onderdeel in vier talen onder elkaar. Dat maakt het allemaal erg onoverzichtelijk. De indeling is na de eerste aanmelding niet zo logisch meer: je moet flink zoeken naar specifieke informatie, en sommige informatie staat er helemaal niet in, maar moet je zelf uitvogelen.

Account aanmaken

De app downloaden in de App Store gaat makkelijk. Om een account aan te maken moet je een e-mailadres invullen en een wachtwoord aanmaken. Beide zijn nodig voor de Cloud-component van de Philips In.Sight: je account, en dus ook de beelden die de In.Sight registreert, worden aan de Cloud gekoppeld. Buiten de Cloud om werken is geen optie: wie het account niet aanmaakt, komt niet verder. Om je aanmelding compleet te maken, moet je akkoord gaan met een license agreement die op zijn zachtst gezegd onoverzichtelijk is. De overeenkomst is geheel in het Engels, er is geen begrippenverklaring, er staat niet duidelijk in met welke partij je de overeenkomst afsluit, er is geen artikel- en hoofdstukindeling, en er staan vreemde passages in, zoals: 'You understand that [our company] does not guarantee any confidentiality with respect to any content.'. Wat feitelijk betekent: We mogen met jouw account en camerabeelden doen wat we maar willen. De Consumentenbond heeft Philips om uitleg gevraagd over deze voorwaarden. Lees hier de reactie van Philips.

Je moet ook het wachtwoord van je WiFi-netwerk invoeren. Wegens de Cloud-component hadden we dat eigenlijk liever niet gedaan, maar het kan niet anders.

Koppelen

Als je je over de privacy-zaken heen kunt zetten, kan de koppeling tussen de Philips In.Sight en de iPhone of iPad beginnen. Dat gaat bepaald niet vlekkeloos. Op je iPhone krijg je een QR-code te zien, die je op 30 cm afstand van de camera moet houden. Als de camera de code heeft 'gezien' wordt de koppeling in werking gezet. Bij de vier keer dat we het testten, moest dit proces minstens enkele keren, tot meer dan 10 keer worden herhaald. Niet echt een flitsende start, dus.

Beeld

Eenmaal gekoppeld is de kwaliteit van het beeld dat je krijgt te zien uitstekend. Veel beter dan dat van de meeste beeldbabyfoons. Helaas blijkt er een forse vertraging te zitten in het beeld en het geluid: van een paar tot tientallen seconden. Toen we de camera op een zeer druk netwerk aansloten, liepen het moment van de daadwerkelijke actie en dat het beeld die liet zien, zelfs op tot meer dan 2 minuten!

Het beeld opnieuw opstarten als je iPhone of iPad is uitgegaan, gaat ook niet altijd even soepel. Het best gaat het nog als je de app sluit, en dan weer opstart.

Intercomfunctie

We probeerden ook de intercomfunctie, maar ook die kregen we vaker niet dan wel aan de praat. De overige functies, zoals de beelden opnemen op je iPhone, hebben we niet eens meer geprobeerd.

Batterij

Zolang je de camerabeelden aan het bekijken bent, gaat de batterij van je iPhone of iPad ongeveer net zo snel leeg als wanneer je er videofilmpjes of tv mee kijkt.

Conclusie

De allerbelangrijkste functie van een babyfoon is dat je je kindje goed in de gaten kunt houden zodra je de deur van de babykamer achter je dicht trekt. Maar de Philips In.Sight was tijdens het testen verre van stabiel genoeg om op te kunnen vertrouwen. Steeds zijn er twijfels: krijg ik wel verbinding? Hoe groot is de vertraging?

Daar komt bij: waarom zou je vanaf kilometers afstand je kindje in de gaten willen houden? Als je zo ver van huis bent, kun je toch niet ingrijpen als er iets gebeurt. En als het gaat om bijvoorbeeld een extra oogje in het zeil als je je kind bij de oppas achterlaat, zijn er goedkopere alternatieven, zoals de 3G Babyfoon App.

Wat is de Philips In.Sight babyfoon?

De Philips In.Sight is een babyfoon die alleen uit een camera met ingebouwde microfoon bestaat. Als ouderunit gebruik je je iPhone of iPad. De Philips In.Sight werkt vooralsnog niet in combinatie met Android-apparatuur.

App

Op je iPhone of iPad download je een gratis app, je maakt een account aan waarmee je de beelden en geluiden ook via de Cloud kunt volgen. Je kunt via de Cloud zelfs beelden opnemen en delen met anderen.

WiFi of 3G

Als je account is aangemaakt en de camera is gekoppeld aan je iPhone of iPad, kun je vanaf elke plek ter wereld waar je internetverbinding hebt de camerabeelden in livestream bekijken, via het WiFi of 3G-netwerk.

De Cloud

Je kunt de camera op zo veel iOS-apparaten aansluiten als je maar wil, en iedereen die je toegang geeft tot je account kan de beelden via de Cloud bekijken. Je kunt ook meerdere camera’s aanmelden op hetzelfde account. Via je iOS-apparatuur kun je switchen tussen de camera’s en op die manier verschillende ruimten in de gaten houden.

Accessoires

Bij de camera wordt zowel een Europese als een Britse stekker geleverd, die je heel eenvoudig kunt verwisselen. Er worden ook materialen bijgeleverd waarmee je de In.Sight kunt ophangen aan de muur. De camerastand is niet via je iOS-apparatuur aan te passen, dat moet handmatig.