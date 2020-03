Welke babyfoon kies je?

Kies je voor een babyfoon met camera of een DECT-babyfoon? En wat is het verschil tussen een babyfoon met wifi en een babyfoon-app? We geven een korte opsomming van de verschillende soorten babyfoons.

Babyfoon met camera

Een babyfoon met camera heeft een microfoon én een camera op de baby-unit. Op de ouder-unit heb je via het scherm live zicht op je kind. Je direct ziet of het nodig is de babykamer in te lopen.

Babyfoon-app

Met een babyfoon-app maak je van 2 smartphones (of tablets) een baby-unit en ouder-unit. Het ene apparaat zet je bij de baby. Het andere apparaat neem je mee. Je kunt de baby in de gaten houden via beeld en geluid.

Babyfoon met wifi

Bij beeldbabyfoons met wifi heb je een camera (babyunit) en gebruik je je smartphone als ouder-unit. Meestal is het idee dat je via wifi niet alleen verbinding maakt met je thuisnetwerk, maar ook met het internet. Dan kun je ook naar je slapende kind kijken als je niet thuis bent.

Goedkope babyfoons met alleen geluid

Babyfoons met alleen geluid worden het meest verkocht. Ze zijn relatief goedkoop. De babyunit zet je in de babykamer. De ouder-unit houd je bij je. Maakt je baby geluid, dan hoor je dat meteen. Ook zijn er (meestal) lichtjes die gaan branden als je baby huilt.

Er zijn verschillende geluidsbabyfoons: DECT-babyfoons zijn het populairst. PMR en andere analoge audiobabyfoons zijn er nog maar weinig.

DECT-babyfoon

DECT is een digitale standaard die al jaren wordt gebruikt voor draadloze 'vaste' telefoons. Een geluidsbabyfoon met DECT is storingsvrij, heeft een groot bereik en de verbinding is privé. Nadeel: dit type babyfoon kun je niet uitbreiden.

PMR-babyfoon

De (zeldzame) PMR-babyfoon is een geluidsbabyfoon die net zo werkt als een ‘walkietalkie’, ofwel Professional Mobile Radio (PMR). Hij heeft een bereik van honderden meters, maar de kans op storingen is groot.

Hybride babyfoon

Een hybride babyfoon bestaat uit een babyunit met camera, een ouderunit met beeldscherm én een app. Het is dus een kruising tussen een babyfoon met camera en een babyfoon met wifi.

