De tijk van een babymatras: waar let je op?

Spugen en luiers die overstromen... babymatrasjes hebben veel te lijden. Experts raden een bedzeiltje met klem af. Want hierdoor kan een baby zijn lichaamswarmte niet goed kwijt. En oververhitting is een mogelijke oorzaak van wiegendood. Kies daarom voor een babymatras met een afritsbare tijk die je op 60 °C graden kunt wassen.

Deze matrassen hebben een tijk die je op 60 °C kunt wassen.

Wat is een goede rits?

Een tijk moet een goede rits hebben. Neem het liefst een kunststofrits met grove tanden en probeer de rits zeker uit in de winkel. Kijk ook of er een beschermende rand is. Die voorkomt dat de vulling of de stof tussen de tanden komt.

Sinds we per 2018 de eisen van de nieuwe Europese veiligheidsnorm in ons testprogramma hebben opgenomen, testen we of de ritsen veilig zijn, en of een baby ze niet kan openpeuteren zodat hij bij de vulling kan komen.

Een tijk die je in 2 delen af kunt ritsen is handig als 1 kant vies is. Je laat de schone kant dan om de matras zitten terwijl je de vieze helft wast. Zo kun je de matras gewoon blijven gebruiken.

Neem geen waterafstotende tijk

Pas op voor matrassen die claimen water of vocht tegen te houden. Want een waterafstotende of zelfs waterdichte tijk ventileert slecht. Dat blijkt onder andere uit onze test van het ABZ Multicare White on top-matras, met een 'waterafstotende' en 'vloeistofdichte' tijk. Een tijk die vocht tegenhoudt betekent ook dat spuug- en luierongelukjes niet door de tijk worden afgevoerd, maar op het matras blijven liggen. Je kunt beter kiezen voor een goed ventilerend matras met een tijk die je op 60 °C kunt wassen, en het matras regelmatig luchten.

Matrasbeschermer is niet nodig

Er zijn steeds meer matrasbeschermers te koop die claimen dat ze water- en vochtdicht zijn. Ze beschermen dus de matras tegen ongelukjes, maar ventileren tegelijkertijd. De producten van Aerosleep zijn het bekendste voorbeeld. Uit een test van 15 matrasbeschermers blijkt echter dat de meeste weinig tot geen lucht doorlaten. Daarom concluderen wij dat een matrasbeschermer niet nodig is.

Anti-mug of anti-stofmijt

Sommige matrassen beweren 'anti-mug' of ‘anti-stofmijt’ te zijn. Wat dit precies inhoudt is meestal niet duidelijk. Als de fabrikant organisme dodende middelen gebruikt, moet je oppassen. Deze middelen kunnen ook schadelijk zijn voor kinderen. Gebruik liever een klamboe en andere kindveilige middelen tegen muggen. Stofmijt kun je beter op andere manieren bestrijden. Lees hoe je stofmijt beter kunt voorkomen.

Het beste babymatras

