ABZ KM 216 Medicott bonnell

Gemiddeld harde matras met een kern van Bonellveren, omgeven door lagen schuim van 2 centimeter. De tijk is afneembaar maar mag alleen op 40 °C gewassen worden. Beetje ielige rits, maar de tijk is in 2 delen van de matras te ritsen zodat de ene helft op de matras kan blijven liggen terwijl de andere gewassen wordt. Mooie, zachte tijkstof.