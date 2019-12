ABZ KM 335 HR30+Topper AirgoSafe

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyledikantmatras van 60 x 121 cm met een vulling van 1 massieve laag schuim. De matras heeft een aparte extra-ventilerende toplaag die met elastieken vastzit aan de matras. De testresultaten gelden voor de matras plus topper. De tijk van de matras is afneembaar en wasbaar op 60 °C, de toplaag kan worden afgespoeld onder de kraan. Dit is de opvolger van de in 2015 geteste KM235, die toen Beste koop was. Reclames claimen ten onrechte dat het toenmallige Beste koop-label ook van toepassing is op deze opvolger.