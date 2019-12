AeroSleep Essential 2 in 1 Sleep safe Pack

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer harde matras met vezelmatvulling. Inclusief afneembare topmatras met een zeer open weefstructuur. LET OP: Ook bij matrassen met een extra ventilerende toplaag geldt dat slapen op de rug de veiligste slaaphouding is voor de baby. De tijk is afneembaar en mag op 60 °C gewassen worden. Alle onderdelen van de test zijn gedaan met de matras in combinatie met het topdek. De fabrikant raadt ook een voor €16 apart bij te kopen Aerosleep-hoeslaken aan, maar daar hebben we niet mee getest. Claims gerelateerd aan gezondheid baby en makkelijke ademhaling zijn niet getest, maar de ventilatie wel.