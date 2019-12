AeroSleep Essential pack 2018

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyledikantmatras van 121 x 60,5 cm met een kern van 3D-kunststofvezels en een aparte afneembare topper van zeer open weefstructuur. De matrastijk is afneembaar en kan worden gewassen op maximaal 60 °C. De testresultaten gelden voor de matras in combinatie met de topper. Nieuwe versie van de Aerosleep Essential Pack die we in 2015 testten. De testresultaten wijken af wegens de nieuwe testmethode.