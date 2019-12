AeroSleep Evolution Pack 2018

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Babyledikantmatras van 60 x120 cm met een vulling van 1 massieve laag koudschuim. De matras wordt standaard geleverd met een aparte extra-ventilerende toplaag die met elastieken vastzit aan de matras. De testresultaten gelden voor de matras plus topper. Zowel de topper als de tijk van het matrasje mogen op 60 °C in de wasmachine. Nieuwe versie van de Aerosleep Evolution Pack die we in 2015 testten. De testresultaten wijken af wegens de nieuwe testmethode.