AeroSleep Natural Sleep Safe Pack

Zeer harde matras met een kern van schuim, omgeven door een tijk met bamboe erin verwerkt. Wordt standaard geleverd met een los topdek met een zeer open structuur. LET OP: Ook bij matrassen met een extra ventilerende toplaag geldt dat slapen op de rug de veiligste slaaphouding is voor de baby. De tijk is in 1 deel afneembaar, en kan gewassen worden op 60 °C. Mooie afwerking en uitstekende rits met grove kunststof tanden. Claims gerelateerd aan gezondheid baby zijn niet getest, maar de ventilatie wel. Was Beste uit de test van juni 2016 tot maart 2018.