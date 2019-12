Belastingaangifte doen: ook dit jaar weer halverwege maart

Update 31 maart 2017: Let op als je buitenlandse uitkering hebt genoten en daarbij aftrekbare kosten hebt opgevoerd. Er zit een fout in het aangifteprogramma van de Belastingdienst, waardoor de kosten niet in mindering worden gebracht. De fout kwam aan het licht nadat wij de vraag voorlegden aan de Belastingdienst, op basis van een signaal van een consument. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit wordt hersteld op 15 april. Wacht daarom met aangifte doen als je in 2016 een uitkering had uit het buitenland. Heb je al aangifte gedaan? Houd dan de berichtgeving van de fiscus in de gaten.

Update 13 maart 2017: Heb je vóór 28 oktober 2012 een hypotheek afgesloten én via Mijn Belastingdienst aangifte gedaan op 1, 2 of 3 maart 2017? Dan is je aangifte mogelijk niet juist ingediend.

Aangifteperiode

Ook dit jaar loopt de aangifteperiode weer van 1 maart tot 1 mei. Vooral de eerste week van maart wordt het druk bij de Belastingdienst, want 53,4% van de Nederlanders zegt in een onderzoek van de Consumentenbond dan aangifte te gaan doen. Maar of het slim is om op 1 maart direct aangifte te doen? De praktijk van voorgaande jaren leert dat je beter nog even kunt wachten met het indienen van de aangifte inkomstenbelasting.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Vorig jaar waren de servers van Mijn Belastingdienst begin maart overvol. In 2015 was dit ook al het geval. Wie een poging waagde, stuitte veelal op excuses van de Belastingdienst: 'Mijn Belastingdienst is tijdelijk niet bereikbaar. Wij vragen u om later terug te komen'. Het is nu nog gissen of de servers ook dit jaar weer overbezet raken. De servercapaciteit is in ieder geval verhoogd van 40.000 naar 70.000, geeft de Belastingdienst aan, en wordt misschien zelfs opgetrokken naar 90.000.

Naast inloggen via DigiD kun je dit jaar ook kiezen voor inloggen via iDIN of Idensys, tenminste als je er op tijd bij bent. De Belastingdienst test deze inlogmethoden via een pilot waaraan dit jaar in totaal 300.000 consumenten kunnen deelnemen.

Correcties in de aangifte

De voornaamste reden om aangifte doen nog even uit te stellen zijn eventuele kinderziektes. Vooral in de beginperiode kan het gebeuren dat de Belastingdienst aanpassingen doorvoert in de online aangifte. Updates in vragen en berekeningen worden direct verwerkt, zowel in nog te starten als al geopende, maar nog niet verstuurde aangiften. Fouten in Mijn Belastingdienst worden vermeld op de website van de Belastingdienst. Voor wie de aangifte al vroeg instuurt een reden om in de loop van de aangifteperiode te checken of hier een melding is geplaatst die voor jou van belang is.

Bij voorkeur aangifte vóór 1 april

De Belastingdienst laat weten dat consumenten die vóór 1 april aangifte doen gegarandeerd vóór 1 juli bericht krijgen. In de meeste gevallen is dit een definitieve aanslag. Krijg je belasting terug? Dan staat het voor half juli op je rekening. De fiscus doet zijn best om consumenten die tussen 1 april en 1 mei aangifte doen ook vóór 1 juli van de definitieve aanslag te voorzien. ‘Dat lukt ons de afgelopen jaren steeds beter. Voor 85% van de aangiften die we vorig jaar voor 1 mei binnenkregen, hebben we voor 1 juli een definitieve aanslag kunnen opleggen’, aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. Dit jaar verwacht de Belastingdienst dat ten minste evenveel mensen als vorig jaar direct een definitieve aanslag krijgt.

Voordelen aangifte vóór 1 april

Je krijgt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Dit kan een vraag om aanvullende informatie zijn, maar meestal is het een definitieve aanslag.

Als je geld terugkrijgt, staat dit bedrag uiterlijk in de eerste helft van juli op je rekening.

Aangifte op of na 1 april

Doe je op of na 1 april aangifte? Het is dan mogelijk dat je de aanslag pas na 1 juli ontvangt en een belastingteruggave mogelijk later komt. Als je geld moet bijbetalen, rekent de Belastingdienst geen belastingrente aan iemand die vóór 1 mei aangifte doet. Ook niet als de definitieve aanslag pas na 1 juli wordt opgelegd. Als je geld moet bijbetalen, maakt het dus geen verschil of je voor 1 april of 1 mei aangifte doet.

Ons advies

De Consumentenbond adviseert in de derde week van maart aangifte te doen:

Eventuele kinderziektes zijn dan uit het programma gehaald.

Het is vermoedelijk iets minder druk op de server.

Je krijgt voor 1 juli bericht.

Een eventuele teruggave staat dan gegarandeerd uiterlijk begin juli op je rekening. Bij aangifte in april moet je daar mogelijk langer op wachten.

