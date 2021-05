AOW'ers laten belastingvoordeel liggen

Naar schatting zo'n honderdduizend AOW’ers liepen de afgelopen jaren ongemerkt ouderenkorting of alleenstaande-ouderenkorting mis. Dat kostte hen dan meestal meer dan €400 en soms zelfs meer dan €1800. Dit komt grotendeels door de onduidelijke tekst in het aangifteprogramma. Maar ook doordat mensen die niet verplicht zijn om aangifte te doen, dat beter wel kunnen doen.

De Consumentenbond ontdekte de afgelopen jaren dat AOW’ers uit de onderstaande 3 groepen vaak ouderenkorting of alleenstaande-ouderenkorting mislopen.

Behoorde je in de afgelopen 5 jaar tot 1 van deze groepen? Dan levert verder lezen wellicht een groot belastingvoordeel op.

Ben je zelf niet in een van deze situaties geweest, maar ken je wel iemand in een van deze situaties? Dan is de kans groot dat je diegene honderden euro’s belastingvoordeel cadeau kunt doen door deze informatie door te sturen.