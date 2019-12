Belastingaangifte vaak begin maart

De Consumentenbond ondervroeg 1014 belastingbetalers die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking (18+). Uit onze enquête bleek het volgende.

Klaar voor de start

Alhoewel aangifte doen al vanaf januari mogelijk is, wacht Nederland massaal met het doen van aangifte tot na 1 maart. Dat is de datum waarop de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar komt op de website van de Belastingdienst. Slechts 22% heeft de aangifte al in januari of februari ingediend. Verstandig, want de vooraf ingevulde aangifte als uitgangsbasis voorkomt nodeloze foutjes. Maar als de vooraf ingevulde aangifte eenmaal te downloaden is, komt Nederland snel in actie. Van de ondervraagden denkt 26% de aangifte in de eerste week van maart te doen. Een klein deel van de ondervraagden (2%) verwacht de aangifte pas na de deadline op te sturen: op of na 1 april dus. Geldt dit laatste ook voor jou? Vraag dan uitstel aan én realiseer je wel dat de renteregeling niet gunstig uitpakt voor wie die aangifte te laat indient. Van degenen die de aangifte zelf invullen, gebruikt 44% het helpscherm in het aangifteprogramma, 31% de website van de Belastingdienst en 15% raadpleegt kennissen.

Meer hulp gevraagd

Tegen onze verwachtingen in zijn er dit jaar weer méér mensen die de belastingaangifte uitbesteden aan een betaalde expert dan vorig jaar. Vorig jaar steeg het aantal doe-het-zelvers nog met 25% tot 60%, maar dit jaar is daarin weer een terugval (naar 54%). Voor hulp gaan we naar een betaalde expert (20%), onze partner (12%) of een vriend of kennis (12%).

Redenen hulp

De aangifte wordt vooral uitbesteed aan een betaalde expert uit angst om belastingvoordeel te laten liggen (58%). Andere veelgenoemde redenen zijn 'Ik kan het zelf niet' (26%) en 'Dan weet ik zeker dat ik geen boete krijg' (14%) en 'Ik besteed mijn tijd liever aan andere dingen' (14%). Opvallend is dat vorig jaar slechts 8% die laatste verklaring gaf voor het uitbesteden van de aangifte.

Het is nog maar de vraag hoeveel tijd je bespaart met het inschakelen van een betaalde expert, want ook dan moet je gegevens aanleveren, afstemmen met de adviseur, de aangifte controleren en de adviseur betalen. Van de mensen die de aangifte zelf doen, zegt 83% minder dan 2 uur kwijt te zijn aan het invullen van de aangifte.

Via-via een expert

De meerderheid (56%) schakelt voor betaald advies een kennis in of kiest voor een adviseur op aanraden van familie of kennissen. In 21% van de gevallen was het een accountant of een tussenpersoon (bijvoorbeeld voor hypotheken) die de consument in contact bracht met de belastingexpert. Slechts 7% gaat in zee met iemand die hij heeft gevonden via advertenties of internet. Mond-tot-mondreclame is blijkbaar zeer belangrijk. De kosten van het advies blijven meestal binnen de perken: ruim 75% geeft niet meer dan €100 uit aan de expert.

Dat kan makkelijker

Een grote groep (44%) vindt geen enkel onderdeel van de aangifte moeilijk. De aftrekposten (30%) en de heffingskortingen (13%) worden als de lastigste onderdelen beschouwd. 87% heeft er wel een idee over hoe de aangifte makkelijker gemaakt kan worden. Met stip op één staat een eenvoudiger belastingsysteem (41%). De op één na vaakst genoemde wens is dat het aangifteprogramma voortaan automatisch de gunstigste verdeling tussen partners berekent (29%). De Consumentenbond vindt dit een terechte wens, want zo krijg je een eerlijkere heffing en een gemakkelijkere aangifte. Deze functionaliteit zit ook al vele jaren in de aangifteprogramma's van financieel adviseurs.

Andere veel omarmde suggesties zijn: makkelijker taalgebruik in de aangifte en een begrijpelijke uitleg aan het eind van de aangifte waarin staat waarom je geld bij moet bijbetalen of terugkrijgt.

Toch best leuk

'Het moet nu eenmaal' antwoordt 44% op de vraag met welke gedachte ze de aangifte invullen. De twee daarna meest genoemde gevoelens zijn: 'Met de belastingaangifte kun je geld verdienen' (35%) en 'Spannend wat ik moet bijbetalen of terugkrijg' (29%). Niet gek, want 35% van de ondervraagden had in februari nog geen idee of ze straks belasting moeten bijbetalen of juist belasting terug kunnen verwachten. Van degenen die het al wel denken te weten, verwacht 75% geld terug. Een kwart van hen houdt er dus rekening mee te moeten bijbetalen.